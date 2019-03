Explosieve stijging aantal horecazaken

De afgelopen tien jaar is het aantal horecazaken explosief toegenomen. Het aantal cafés en restaurants steeg in de grootste steden met maar liefst 21 procent, meldt het AD.

„Vooral in de binnensteden is sprake van wildgroei. De afgelopen tien jaar zijn er in ons land ruim vijfduizend lunchrooms, eetcafés, restaurants, hotels en fastfoodzaken bijgekomen. Dat komt onder meer doordat gemeenten leegstaande winkelpanden vaak direct vullen met horeca'', zegt Robèr Willemsen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland.

Rotterdam staat bovenaan in de lijst. In tien jaar tijd kwamen er honderden horeca zaken bij in de havenstad.

Overkill

Willemsen stelt dat er in sommige steden zelfs sprake is van een overkill door het grote aantal horecagelegenheden. Steden worden volgens hem alleen maar zwakker in plaats van sterker omdat de totale omzet door meer ondernemers moet worden verdeeld.

„Het is dan ook wachten op de volgende economische tegenwind om de gaten in de winkelstraat weer te zien ontstaan."