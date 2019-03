Een eigen thuis voor dak- en thuisloze jongeren

Amerika-deskundige over doodstraf in de VS na opschorting in Californië. „Texas alleen al is buitenproportioneel verantwoordelijk voor het jaarlijks aantal executies in de VS.” Daar wordt het met de dodelijke injectie gedaan, net als in de andere pro-staten. Behalve in Tennessee, daar doen ze het nog op een andere manier.

Go Newsom

Wat zal er wel niet door de hoofden van de 737 gevangenen in de Californische dodencel zijn gegaan, toen ze hoorden dat hun doodstraf is opgeschort? Velen wachten al decennialang op hun einde door de dodelijke injectie, maar daaraan is nu (voorlopig) een einde gekomen door gouverneur Gavin Newsom, die een zogenaamd moratorium op de doodstraf heeft gezet. Door de VS gaan nu in elk geval veel sentimenten, want dankzij zijn move is binnen een dag de doodstrafdiscussie in de VS weer opgelaaid, ,,Precies ook een van zijn doelen. Heel het land kijkt mee en het is eigenlijk bijna gênant dat Californië als een van de meest progressieve staten en zelfs bekendstaat als trendsetter in de landelijke politiek, de doodstraf nog steeds niet heeft afgeschaft.” Damian Pargas, hoogleraar Amerikaanse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, werpt een licht op de huidige stand van zaken daar, op zo’n 8274 kilometer van ons vandaan, want wat is er nu precies gaande?