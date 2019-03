Duncan is favoriet, en dat betekent veel goeds

Als we de bookmakers mogen geloven, gaat Duncan Laurence hoge ogen gooien in Tel Aviv. Het nummer Arcade, waarmee hij in mei naar het Eurovisie Songfestival gaat, heeft op dit moment de beste kans om het songfestival te winnen. Hoe betrouwbaar zijn deze voorspellingen?

Sinds de gevoelige Songfestival-ballad donderdagavond bekend is, zijn de reacties op het nummer van de relatief onbekende zanger vrijwel allemaal positief. In een paar dagen tijd is het nummer al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken op YouTube.

Veelbelovend

Ook de wedkantoren (of bookmakers, zoals ze ook wel worden genoemd) hebben het volste vertrouwen in de oud-deelnemer van The Voice of Holland. Van het ingezette bedrag is zo’n twintig procent ingezet op Laurence. Rusland staat op dit moment op twee, Zweden op drie. Dat Nederland de voorlopige topfavoriet is, komt niet vaak voor.

De voorspellingen zijn veelbelovend. Vorig jaar schatten de wedkantoren dat Israël er met de winst van doorging (en inderdaad: Netta Barzilai won), en ook in 2016, 2015 en 2014 gingen de landen die de koppositie aanvoerden er met de winst vandoor. De bookmakers zitten er ook wel eens iets naast, maar de laatste jaren kwamen de nummers die in de voorspellingen op één stonden allemaal in de top-10 van de finale terecht.

1975

De plekken worden door de ‘bookies’ bepaald aan de hand van weddenschappen die mensen afsluiten bij grote wedkantoren. De wedkantoren monitoren welk land het vaakst door de mensen die geld inleggen als winnaar wordt voorspeld. Dat land komt vervolgens op nummer één bij de bookmakers.

Naast de bekendmaking van de nummers zijn ook de eerste repetities bepalend voor de scoreborden bij de bookmakers. 7 mei is de eerste repetitie van de 24-jarige Tilburger. De voorrondes en finale volgen een week later. Mochten de wedkantoren goed zitten, dan wordt het de eerste overwinning voor ons land sinds 1975.