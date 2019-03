Duitse vrouwen boos over 'seksistische' helmcampagne

Met de warme dagen van afgelopen week en het aankomende weekend, waarin het wel 18 graden kan worden, is het eigenlijk geen wonder de natuur een beetje van slag is. Uit waarnemingen die binnenkwamen bij Natuurkalender.nl en GrowApp.today is gebleken dat de natuur drie weken voorloopt op schema.

Hooikoorts

De afgelopen weken was overal om je heen de lente al te merken, terwijl die afgelopen woensdag pas officieel begonnen is. Ook in de gemiddelde temperatuur is dat terug te zien. Tussen 1 februari en 21 maart was het gemiddeld 6,8 graden. Dat is 2,5 graden boven het 'normale' gemiddelde en 4 graden warmer dan 50 jaar geleden.