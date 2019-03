Drie Nederlanders aangehouden voor drugssmokkel

Drie Nederlandse mannen zijn aangehouden in verband met de smokkel van zo’n 3300 kilo cocaïne. De lading werd in januari 2017 al onderschept, waarna de politie een uitgebreid onderzoek startte. Een internationale politieactie leidde de afgelopen weken tot drie arrestaties.

De drie mannen, een 74-jarige vader en zijn zoons van 51 en 44 jaar zitten inmiddels in vast. De 51-jarige man werd in Spanje opgepakt en zijn broer in Duitsland. De vader meldde zich uiteindelijk zelf bij de politie.

Bananen

De mannen worden in verband gebracht met grootschalige cocaïnesmokkel. Ze verstopten de drugs in een container met bananen die van Zuid-Amerika via Antwerpen naar Nederland kwam. De lading met een waarde van ruim 80 miljoen euro werd in 2017 onderschept en vernietigd. Toen werden ook de eigenaren van het transportbedrijf en een chauffeur aangehouden, maar al snel vermoedde de politie dat er anderen achter de smokkel zaten.

De politie deed de afgelopen twee jaar onderzoek naar andere mogelijke betrokken bij de smokkel. Dat leidde naar de drie mannen die nu zijn opgepakt. De lading cocaïne werd uiteindelijk gevonden in een loods in Hazeldonk. Door een tip van de Belgische Douane wist de politie de drugs te vinden.

De verdachten waren niet alleen bij meerdere fruit-importbedrijven betrokken, maar ook bij transporten van houtpallets. Er voor ruim een miljoen aan onroerend goed in beslag genomen. Ook werden vier dure auto’s en contant geld geconfisqueerd. De banktegoeden van de mannen zijn bevroren.

Meer aanhoudingen

De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen in deze zaak worden aangehouden omdat het onderzoek nog loopt. Volgende week beslist de rechtbank is Zwolle of de drie mannen nog langer vast blijven zitten.