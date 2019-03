Dokter laat zorgrobot slechtnieuwsgesprek doen

Het slechtnieuwsgesprek is misschien wel het naarste dat je als dokter in een ziekenhuis helaas wel eens moet doen. Een dokter in Californië zag er dusdanig tegenop dat hij een robot het werk liet opknappen.

Het betrof het geval van de 79-jarige patiënt Ernest Quintana. Zijn kleindochter Annalisia Wilharm was bij hem, terwijl ze wachtten op de uitslag van zijn longtesten. Ze waren er op bedacht dat het geen goed nieuws zou zijn, maar niet op de manier waarop dat gebracht werd.

Zorgrobot

Aanvankelijk dachten ze dat er een gewone zorgrobot binnenkwam in de kamer van Quintana, maar de dokter van dienst zag het als een handig hulpmiddel. Zo kon hij via het videoscherm het slechtnieuwsgesprek doen zonder de twee aan te hoeven kijken. „U zult waarschijnlijk niet meer thuis komen", zo luidde de boodschap. De boodschap kwam bij de opa echter maar slecht door via het geluid van de computer, omdat hij hardhorend is. Uiteindelijk moest zijn kleinkind het hem vertellen.

„We wisten dat slecht nieuws er een keer aan zat te komen omdat opa ernstig ziek was. Maar geen mens zou zo'n bericht op deze manier te horen moeten krijgen", vertelt Wilharm tegenover KTVU.

Gefilmd

Quintana overleed een dag na het bizarre slechtnieuwsgesprek, maar Wilharm is nog niet klaar met het ziekenhuis. Ze filmde het voorval en diende een klacht in bij het Kaiser Medical Center. Dat reageerde als volgt: „We gebruiken zorgrobots in ons ziekenhuis als een aanvulling op onze zorg, maar ze mogen natuurlijk nooit een persoonlijk gesprek vervangen. Zeker niet bij moeilijke gesprekken."