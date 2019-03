Docent op non-actief na: 'Volkert waar ben je?'

Nog steeds wordt de 27-jarige man die werd opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de aanslag in Utrecht, op straat aangesproken als terrorist. Dat zegt hij tegen het AD. „Op sociale media ben ik uitgescholden voor verrader en op straat word ik aangesproken als terrorist. Ook vrienden zeggen dat tegen me, al ga ik ervan uit dat ze dat grappig bedoelen. (..) Veel erger is dat mijn moeder wordt nagekeken in de buurt, iedereen heeft het erover." Inmiddels is hij geen verdachte meer en is hij vrijgelaten.

Verdacht van hulp bij de aanslag

De man werd samen met zijn 23-jarige broer verdacht van betrokkenheid bij moord met een terroristisch oogmerk. Het duo zou betrokken zijn bij de aanslag waarbij Gökmen Tanis maandag het vuur opende in een tram. Drie mensen kwamen om, meerderen raakten gewond. „Mensen denken dat mijn broertje en ik er iets mee te maken hebben. Dat we geholpen hebben bij de aanslag."