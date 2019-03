Dít is de winnaar van Wie is de Mol? 2019

De laatste aflevering van Wie Is De Mol 2019 is uitgezonden en we weten nu eindelijk wie de mol is geweest. In een live-uitzending in VondelCS werden de mol, winnaar en verliezer van het negentiende seizoen bekend gemaakt. En tja, is het Sarah, Niels of Merel...

Winnaar

We verlossen jullie uit het lijden: de mol is Merel Westrik. Het programma is gewonnen door Sarah en Nielson is de verliezer. Het meeste aantal mensen verdacht Sarah, namelijk 42 procent. 31 procent van de mensen verdacht Merel.

Pas in de laatste test vulde Niels 'Merel' in als Mol. Ook Sarah zat op Merel, maar ook pas sinds de laatste paar afleveringen. Sarah had bij de laatste afleveringen nét iets meer vragen goed over de Mol, waardoor zij zich nu de winnaar mag noemen.

De winnaar, verliezer en mol (en Rik) / ANP

Kameleon

In de live-uitzending vertelt Merel dat ze het erg moeilijk vond om zolang te liegen. „Het is echt een bevrijding", zegt ze aan tafel. „Je moet zó lang je mond houden, eerst over dat je meedoet, vervolgens over hoe ver je bent gekomen in het spel. En vervolgens ben je zo lang aan het liegen, draaien, bedreigen en jokken. Dit is echt een ongelofelijke opluchting."

Merel had een tactiek voor haar mol-zijn: ze gedroeg zich als een kameleon. „Om al die eigenschappen die ik in me heb te vergroten. Dus door soms warrig te zijn, rommelig te zijn, chaos te creëren, door soms te doen alsof ik opdrachten niet helemaal goed begreep. Maar wel te zorgen dat ik in sleutelposities terechtkwam." Zo balanceerde ze tussen kandidaatschap en het mol-zijn.

Laagste pot ooit

Winnares Sarah gaat met de winst naar huis, maar wel met de „laagst pot ooit". Er had een bedrag van 47.000 euro in de pot kunnen zitten, er is 'maar' 10.150 over gebleven.

Dit was het eerste seizoen met oud-winnaar Rik van de Westelaken als presentator. De man, die zelf in seizoen vijftien Margriet van der Linden ontmaskerde, volgde Art Rooijakkers op.