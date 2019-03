Dit is de eerste vrouwelijke president van Slowakije

Een historisch moment in Slowakije: daar heeft de 45- jarige Zuzana Caputová de presidentsverkiezingen gewonnen. Een bijzonder gegeven, omdat er nog nooit eerder een vrouw tot president werd benoemd in het land.

Flinke winst

Caputová, die van beroep advocate is, sleepte maar liefst 60 procent van de stemmen in de wacht. Het officiële eindresultaat word later op de zondag bekend gemaakt. Haar tegenstander, Maros Sefcovic, heeft haar in ieder geval al gefeliciteerd met de winst.

Progressief

De aanstormende president staat bekend om haar progressieve standpunten: zo is ze pro-Europa en komt ze op voor het milieu en de lhbt-rechten. Daarbij wil ze graag de corruptie in het land de das omdoen, want dat is nog een groot probleem in het Oost-Europese land. Caputová, die voorzitter van de politieke partij 'Progresívne Slovensko' is, zal in ieder geval een termijn van vijf jaar uitzitten. De eedaflegging van de nieuwe president staat gepland voor 15 juni.