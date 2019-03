Deze telefoon ziet wat jij niet ziet

Iedereen die houdt van mooie plaatjes schieten, opgelet: Huawei heeft hun nieuwste toestellen gelanceerd en die zijn vooral op het gebied van foto’s maken, revolutionair.

Het gaat om de nieuwe Huawei P30 en de P30 Pro. Met hun nieuwste vlaggenschip laat de Chinese fabrikant zien dat een spiegelreflexcamera niet langer nodig is om schitterende foto’s te maken.

De opvolger van de P20 Pro kent namelijk vier camera’s. Zo heeft de P30 Pro een 40 megapixel hoofdcamera, een SuperZoom-lens, een ultra-wijdhoeklens én een 32 megapixel selfiecamera. De SuperZoom-lens kent een 5 keer optische zoom en 50 keer digitale zoom. Hiermee haalt de lens alles dichtbij, zonder dat je foto ook maar enigszins korrelig wordt.

Haarscherp in het donker

Wat misschien nog wel het opvallendst is, is dat de P30 Pro ook in het donker haarscherpe foto’s maakt, zónder dat daar een flits aan te pas hoeft te komen. Ook al ben je in een ruimte waar het helemaal donker is – op de foto zie je wat je met je het blote oog niet kunt zien. Fijn als je dat stapavondje goed wilt vastleggen. Dat de Huawei in het donker zulke plaatjes schiet, komt doordat de camera’s de beelden op een totaal andere manier verwerken. Normaal gesproken ‘zien’ digitale camera’s de kleuren rood, groen en blauw en bouwen daar het beeld uit op. De SuperSpectrum Sensor bekijkt de wereld namelijk in rood, geel en blauw. De P30 Pro heeft een maximale ISO-waarde van 409.600, en dat is veel hoger dan andere smartphones. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe kleurrijker en gedetailleerder in het donker geschoten foto’s worden. Dankzij beeldstabilisatie blijven de foto’s scherp.

Ook heeft de telefoon ook een camera die diepte herkent. Hierdoor ontstaan verschillende focuspunten binnen een foto, wat zorgt voor heel scherp beeld. Bij het maken van een portretfoto worden zowel de gezichtskenmerken als de individuele haren in het gezicht goed in beeld gebracht. Daarnaast is de P30 Pro de koning van het bokeh-effect (‘portrait mode’): het onderwerp is tot op het kleinste detail scherp terwijl de achtergrond mooi ‘romig’ en vaag is.

Artificial Intelligence

Dankzij AI (Artificial Intelligence) haalt de P30 Series het maximale uit zijn lenzen. Huawei AI HDR+ combineert meerdere foto’s die razendsnel achter elkaar genomen zijn. Overbelichte kiekjes of selfies met tegenlicht worden hierdoor toch nog prachtige foto’s. Zo kun je moeiteloos selfies maken met de ondergaande zon in de rug. Zelfs 's nachts blijven uit de losse hand genomen foto’s scherp en onbewogen.

Ook filmliefhebbers hebben met de P30 Series de juiste smartphone in handen. De Huawei SuperSpectrum Sensor ondersteunt video-opnames met zeer weinig licht zodat nachtelijke scènes helder in beeld worden gebracht. Huawei AIS en OIS ondersteunen stabilisatie voor alle video-opname-instellingen, zelfs als je in superhoge 4K-kwaliteit schiet. Ondertussen zorgt de SuperZoom Lens voor scherpe close-ups. Je kunt zelf achtergrondmuziek en speciale effecten toevoegen, zoals time-lapse en slow motion.

Huawei richt zich met de P30 en P30 Pro voornamelijk op de camera’s, maar ook de andere aspecten van de telefoon zijn van goede kwaliteit. Zo beschikt de smartphone over een razendsnelle processor, een in het scherm verwerkte vingerafdruksensor, stevige accu’s die met gemak meer dan een dag meegaan en, superfijn: heel snel opladen. En ja, je kunt er uiteraard ook mee bellen.