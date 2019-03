Deze series verdwijnen binnenkort van Netflix

Zit jij momenteel nog verwikkeld in de nieuwste afleveringen van Doctor Who? Of stond The Breakfast Club nog op je to watch lijstje? Dan hebben we slecht nieuws voor je. Deze titels gaan namelijk binnenkort van Netflix verdwijnen.

Rechten

Vooral veel BBC-films en series hebben het te verduren: series als Doctor Who, Call the Midwife en Top Gear staan momenteel op het lijstje om per 31 maart verwijderd te worden, schrijft de site Netflix Nederland.

Volgens de site gaat het om de onderhandelingen over de rechten van de titels, waardoor ze nu verwijderd gaan worden. In 2017 en 2016 verdwenen ook al BBC-series van Netflix in het voorjaar: dat is jaarlijks het moment dat de BBC en Netflix om tafel moeten gaan zitten om de rechten te verlengen.

Bingen

Er is nog een kansje dat de rechten van het gros van de BBC-titels gewoon verlengd zijn, maar het is beter het zekere voor het onzekere te nemen en snel te gaan bingewatchen.

Onder andere Thor Ragnarok, Psycho II, Miami Vice, The Breakfast Club, Barbapapa, Call the Midwife, Doctor Who, Top Gear, een hele rits aan documentaires en een aantal seizoenen van Pokémon worden verwijderd.