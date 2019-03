Dartlegende Barney gaat scheiden

Na Yolanthe en Wesley, gooit ook darter Raymond van Barneveld de handdoek in de ring. Hij gaat scheiden van zijn vrouw Sylvia. Zo bevestigt zijn manager aan entertainmentbedrijf BuzzE, na berichtgeving in The Sun. De darter is al zoenend te zien met een onbekende vrouw in een hotel in Exeter.

Barney had hier vorige maand een nederlaag in de Premier League tegen Michael Smith. Zijn manager Jaco van Bodegom geeft toe dat de beelden echt zijn. Hij denkt zelf dat de vrouw in het filmpje de nieuwe vlam van de darter is.

Raymond van Barneveld stapte in 1995 in het huwelijksbootje met Sylvia. Er gingen al langer geruchten dat de twee mogelijk uit elkaar zouden gaan.

Overval

Het stel kwamen onlangs nog in het nieuws vanwege een overval op hun woning in Den Haag. Drie mannelijke daders uit Amsterdam zijn hiervoor veroordeeld tot gevangenisstraffen tot twee jaar. Van Barneveld was op dat moment zelf in het buitenland, maar zijn vrouw was thuis. Zij raakte lichtgewond.