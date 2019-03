Cheers... Op de cocktailrevolutie!

Cocktails zijn niet meer weg te denken uit het Randstedelijke horecabeeld en in Amsterdam is er zelfs de Amsterdam Cocktail Week, die nét begonnen is. Maar hoe zit dat eigenlijk in de rest van het land, in Lemmer bijvoorbeeld?

Mister Cocktail

Een alcoholist is-ie niet, een liefhebber zeker wel en hoe zijn eigen drankkast eruitziet? Hij moet erom lachen. „Groot, vol en met heel veel keus.” Waar de één een avondje Netflixt, kan Albert van Beeck Calkoen a.k.a. Mister Cocktail ervan genieten om voor zijn kast te gaan zitten, eens rustig te kijken en overwegen wat precies te gaan drinken. Hij is een echte cocktailconnaisseur.

Mister Cocktail himself: Albert van Beeck Calkoen

Niet alleen bereidt en drinkt hij ze graag, ook bedacht hij het jaarlijkse Gin Festival dat hij inmiddels in meerdere steden organiseert en bij vele liefhebbers met een hartje om de datum in de agenda staat. En is het de man achter Amsterdam Cocktail Week die net van start is gegaan. Vlak voordat hij zich gaat onderdompelen in een whiskeyproeverij, werpt hij een licht op de vermeende Randstedelijke cocktailbubbel.

Shortlist

„De cocktailbar is echt een Randstadding, al zie je ook wel steeds meer ondernemers daarbuiten pionieren.” Met wisselend succes, „feit is dat mensen hier veel meer buiten de deur eten en drinken en dus ook veel meer met cocktails in aanraking komen en er meer een markt voor is.” Betekent overigens niet dat iemand uit Sittard of Urk per definitie daar nooit een cocktail zou kunnen bestellen, maar het gaat daar vaak wel wat langzamer voordat iets is ingeburgerd. Óf voordat iemand het zelf zou bestellen en de Gin Tonic (GT) is een mooi voorbeeld van hoe lang het eigenlijk duurt voor een drankje echt in iemands ‘drinkset’ zit, of op je shortlist staat, het lijstje dat standaard in je hoofd zit als je een bar binnengaat, en waar vroeger vaak alleen bier en wijn op stonden (‘en soms die Baco’).=

„Vorig jaar pas heeft de GT in Amsterdam zijn hoogtepunt bereikt en het zit nu aan zijn plafond. Nog steeds onverminderd populair, maar mensen zijn hier ook weer nieuwsgierig naar nieuwe drankjes, terwijl nu pas de rest van het land mee gaat.” Het duurt ongeveer vijf jaar voordat een trend overslaat naar andere delen van het land, verklaart hij. „In 2011 brak de GT door in Amsterdam, iets later in Rotterdam en rond 2016 in steden als Utrecht en Leiden.”

Revolutie

In veel steden is nu een opleving van de cocktailcultuur merkbaar, vervolgt de enthousiaste cocktailman. „In Den Haag alleen al zijn de afgelopen anderhalf jaar tien bars bijgekomen, er is een echte revolutie aan de gang!” Die in Amsterdam al zo’n zes jaar geleden begon, „maar dat is ook wel te verklaren door de groei van het aantal hotelbars en alle toeristen en expats die al een stuk bekender met cocktails zijn.”

Gin Tonic in optima forma / ANP

Nederland is eigenlijk best wel conservatief als het om nieuwe horecatrends gaat -„België ligt al jaren mijlenver voor op ons”- en dat komt ook door onze aard. ,,Mensen willen wel verandering, maar willen niet zelf veranderd worden. Ze willen het zelf ontdekken en dat gaat vaak langzaam. Als eenmaal iets in ons systeem zit, gaat het er niet zo snel uit.” Tenzij je maar lang genoeg hoort over iets nieuws, „dan wil je het zelf ook proberen.”

Social media werken als brugfunctie, beaamt hij ten slotte. Mensen leren er nieuwe trends door kennen en een #espressomartini ziet er in Urk net zo uit als in Amsterdam, „maar nog steeds duurt het dan nog wel even voordat diezelfde cocktail daar in de plaatselijke horeca wordt geschonken.”

Cocktails in Lemmer

Uitzonderingen daargelaten, zoals in het Friese Lemmer. „We zitten het laatste jaar behoorlijk in de cocktails.” Anke Dijkman is bartender en mede-eigenaar van Brasserie No. 14 en duikt regelmatig met haar vriend het Amsterdamse cocktailleven in om trends te spotten. „Friesland loopt wel achter, hoor, maar we doen ons best om ook hier zo veel mogelijk nieuwe cocktails aan de man te brengen.” Door middel van acties bijvoorbeeld, „we zetten een mooie foto op social media en verkopen ‘m die week dan voor vijf euro.” Vorige week was dat Koekie Monster (Sambuca en Koekie likeur), deze week is dat de Amaretto Mojito en het concept werkt goed, „zo zien we op de VrijMiBo’s dat steeds meer voor een cocktail in plaats van dat wijntje wordt gekozen.”

Behalve dat mensen meer geld over hebben voor echt een goed drankje, iets wat naadloos aansluit op de huidige bewuster eten trend, is er nog een reden, denkt de opgewekte Friezin. „Het ziet er gewoon gaaf uit op Insta, zo’n mooie cocktail is toch ook veel leuker dan een wijnglas om te posten?”

Ze zijn vooruitstrevend bezig met hun Brasserie No. 14 en verzinnen regelmatig nieuwe cocktails. Als iets werkt, blijft-ie erop staan en zo niet, gaat de cocktail weer van de kaart. De oldschools als GT en Mojito blijven het goed doen, terwijl hier de Moscow Mule weer een ‘beetje voorbij’ is. „Hij is wel gedronken, maar het is niet een nieuwe hype geworden, denk dat het toch iets te smaakgevoelig was.” De koffiecocktail die ze laatst in Amsterdam heeft geprobeerd, kennen ze nog niet in Friesland, ,,misschien leuk om binnenkort eens met een actie te kijken of die ook hier aanslaat.”

Miss Brasserie No. 14: Anke Dijkman

Eisen

De GT is ook voor haar een mooi voorbeeld van hoe een drankje dat in Amsterdam al zijn sporen verdiend heeft, zo’n vijf jaar later ook in Lemmer niet meer is weg te denken. ,,We begonnen zo’n zes jaar geleden met één soort gin en één soort tonic, maar daar kom ik nu echt niet meer mee weg!” lacht ze, en de vraag ‘welke soorten tonicjes’ heb je, is eerder regel dan uitzondering. ,,Mensen zijn steeds meer gewend en komen in de westerse cocktailbars waardoor ze eisen hebben.” Maar dat vindt ze juist alleen maar leuk en behalve meerdere soorten gin én tonics, maken ze nu ook ‘hun eigen garnituur’. ,,We zijn net begonnen met ons eigen fruit te drogen, zodat we straks zo’n gedroogd sinaasappeltje of limoen in de GT kunnen doen.”

Of Randstedelingen tot slot in een cocktailbubbel zitten? Misschien wel, beaamt ze, „ik denk dat iedereen daar altijd hele hoge verwachtingen heeft en steeds meer luxe en goede kwaliteit gewend is.” Maar dat is ze zelf ook wel, „en dat is toch ook helemaal niet erg?”

Amsterdam Cocktail Week

Het is net ADE, maar dan ACW en nu wacht in elke spot geen goeie dj, maar een mooie cocktail op je. Tijdens Amsterdam Cocktail Week (11 – 17 maart) kun je in 44 bars, hotelbars en restaurants terecht: voor acht of vijf euro drink je er hun signature cocktail, eentje met alcohol, eentje zonder. Maar het is veel meer dan drinken alleen, licht organisator Albert van Beeck Calkoen toe. Zo zijn er tastings, workshops en masterclasses van ‘cocktailgoeroes’ en doen alle deelnemers er alles aan zich van hun beste glas te laten zien. ,,Het is een experience.”