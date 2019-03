Burgemeester Veldrop ziek thuis vanwege affaire

Het was zondag flink trappen om op de fiets vooruit te komen: met windstoten van zo'n 120 kilometer per uur was de eerste storm van 2019 een feit.

Windstoten van 121 km/u

De zuidelijke helft van Nederland beleefde zondagmiddag de eerste storm van het jaar. In de Zeeuwse plaats Vlissingen werd vroeg in de middag de zwaarste windstoot van 121 kilometer per uur geregistreerd, meldt Weeronline. In Ell (Midden-Limburg) werd een windstoot van 120 kilometer per uur geregistreerd. Opvallend, want dat was op dit meetpunt voor het eerst in maar liefst twintig jaar. Ook in Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en Noord-Brabant waren zeer zware windstoten van boven de 100 kilometer per uur.