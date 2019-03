Brutaalste voortvluchtige ooit: Shahin, waar ben je?

De voortvluchtige Shahin Gheiybe post provocerende filmpjes via Instagram. Niemand weet waar de man die op de van de Nationale Opsporingslijst staat momenteel is, maar hij zoekt wel openlijk de publiciteit. Zijn profiel (@shahin.mzris) is afgeschermd, maar hij accepteerde Metro’s Iris ‘volgverzoek’ binnen een halfuur.

Levensgenieter?

Gheiybe met kerstmuts op, Gheiybe op een huwelijk, Gheiybe in het bos, groenten kokkerellend op een houtvuurtje. Of eentje waarop Shahin Gheiybe de ondergaande zon ‘omarmt’, een grote herdershond aait en een filmpje waarin hij een spelletje met zijn papagaai doet, die iets uit zijn mond probeert te pikken. Scroll je door zijn foto’s en video’s, dan leer je dat hij vooral heel gek is op selfies en verder wel van een feestje houdt, zijn gespierde bovenarmen graag accentueert, veel T-shirts met teksten erop draagt en veel in de natuur is. Gemene deler van alle foto: zijn brede lach.

Kijkt hij elke dag achterom?

Op de meeste foto’s oogt hij ontspannen en lijkt hij te genieten van het leven. Soms zelfs met een erg ontwapenende blik in de ogen, wat weer in schril contrast staat met de aanklacht waarvoor hij in 2010 werd veroordeeld tot dertien jaar cel: het neerschieten van twee zakenpartners bij een zakendeal. In 2011 ontsnapte hij en is sindsdien spoorloos. De Brabander met Iraanse roots staat sinds begin deze maand op de Nationale Opsporingslijst, maar het weerhoudt hem er niet van om sinds deze week video’s op Instagram te plaatsen.

De vogeltjes fluiten en de zon schijnt, zo is te horen en te zien op het eerste filmpje. Een man die op het eerste gezicht wel wat op een rapper lijkt, met zijn letterketting, hip kapsel, dito baardje en urban outfit, komt aangelopen.

Hola Shahin, hoor je de stem van een man. Como estas?

Bien, zegt Shahin en dan blijkt dat hij geen rapper is, maar een voortvluchtige die zelfs op de Nationale Opsporingslijst staat. Door de Spaanse woorden, vraag je je meteen af of hij misschien wel helemaal niet in Iran, maar ergens in Zuid-Amerika zit, of zelfs gewoon in Spanje.

„Hallo, ik ben Shahin Gheiybe. Degene die al jaren door de politie gezocht wordt.” Zijn Nederlandse taal is niet heel goed meer, maar hij lacht trots de camera in en maakt een soort boksgebaar met zijn handen.

„Jullie krijgen binnenkort meer van mij te horen, maar eerst ga ik genieten van mijn vrijheid en van dit lekkere weer.” Hij neemt afscheid met een kusgebaar op zijn vingers.

Goed leven

Zijn andere vijf filmpjes - nu alleen nog te zien als hij je Instagramvolgverzoek heeft geaccepteerd - van telkens max een minuut, zijn opgenomen ergens in een huis met een witte muur als achtergrond. Hij draagt weer de ketting met de S eraan. Hij blikt terug op zijn daad die hij bekend heeft en waar hij voor is veroordeeld. Hij lijkt erop terug te komen: ,,In deze filmpjes ga ik vertellen hoe corrupt de Nederlandse overheid is. Ze hebben de zaak omgedraaid, ik ben onterecht gestraft.” Dan leest hij zijn woorden op van papier ‘zodat ik niets vergeet’ en volgt een verhaal over de zakendeal en het geld dat daarna in zijn zak is gevonden. ,,Ze noemen me gangster, of maffia, een crimineel, maar de mensen om me heen weten precies wat voor persoon ik ben en wat voor karakter ik heb.”

Hij zegt de rechtszaak nooit te vergeten, „Omdat ze me zo’n slim persoon vonden, wilden ze me twaalf in plaats van tien jaar geven en de rechter gaf me toen dertien.” Een buitenproportionele straf en de veroordeling was onterecht, meent hij, „ik ben er nooit met voorbedachten rade heengegaan om ze neer te schieten en te rippen.” Hij heeft nu een goed leven, vervolgt hij, ,,dat wil ik graag zo houden.” Hij sluit af met een verontschuldiging voor zijn taal, ,,dat is de laatste jaren flink achteruitgegaan, maar ja, ik ga proberen alles erbovenop te krijgen.”

Als Metro hem via Instagram vraagt hoe het is om ‘daar’ - waar dat dan ook is - in vrijheid te leven en of hij niet continu achterom kijkt, reageert hij snel. Hij heeft niet veel tijd, maar wil heel graag wat kwijt. Hij is onterecht veroordeeld, stelt hij direct. ,,In de bajes waren jongens die voor moord vastzaten en maar vier of vijf jaar daarvoor hadden gekregen. Alleen omdat ze mijn geld in beslag wilden nemen, hebben ze van mijn zaak een ripdeal gemaakt.”

,,Natuurlijk geniet ik van mijn vrijheid. Ik moet een toekomst bouwen en dat gaat niet als je onterecht dertien jaar moet zitten. Ik moet natuurlijk altijd achterom kijken en scherp blijven, want ze zijn heeeeeeeel hard op zoek naar mij.” Met deze interviews - hij heeft iets daarvoor EenVandaag en RTL Boulevard gesproken - wil hij dat iedereen weet wie hij is en wat er gebeurt. „Ze hebben een totaal ander beeld van mij gecreëerd. Iedereen kent me nu als een gevaarlijke crimineel. Het is tijd nu dat ze de waarheid horen en wat voor vies spelletje met mij wordt gespeeld.” Ze hebben zijn leven kapot gemaakt, vervolgt hij. ,,Ik heb altijd een goede opleiding gevolgd en ik was altijd succesvol in alles. Studie, werk en sport. Nooit iets met drugs gehad, nooit een strafblad gehad. Ik was altijd blij en trots op mijn leven. Ik had geen flauw idee dat op een avond alles zo voorbij zou zijn.”

Gek op selfies

’Respectloos’

De Landelijke Eenheid heeft de filmpjes ook gezien. ,,We vinden het provoceren van deze meneer die denkt zo onaantastbaar te zijn, schaamteloos, vooral ook naar de slachtoffers toe. Hij heeft bekend, is voor de rechter geweest en nu speelt hij de vermoorde onschuld en doet alsof het allemaal anders is. Ronduit respectloos.”

Ze hebben de filmpjes aandachtig bekeken op zoek naar aanwijzingen en aanknopingspunten, maar daarover kunnen ze nog niets loslaten. Ze hebben er in elk geval ervaring mee, want onderzoek op social media maakt ook onderdeel uit van hun vak. ,,We onderzoeken en surveilleren op de fiets, in de auto, op de motor, op het paard, in de lucht en ook op internet en social media.” Doen ze overigens niet totaal willekeurig, maar ‘informatiegestuurd’ en er wordt gericht gezocht met een bepaalde opdracht door een onderzoeksrechercheteam. „We kunnen altijd veel informatie vanuit de openbare bronnen halen, bijvoorbeeld in aanloop naar grote evenementen toe.” Ook zien ze regelmatig mannen op social media ‘trots paraderen’ met de grootste wapens. ,,Ze denken dat ze onaantastbaar staan, totdat wij op de stoep staan en ze aanhouden.” Of dat ook binnenkort voor de deur van Gheiybe is - waar dan ook-, daar kan de woordvoerder nog niets over zeggen. ,,Maar hij heeft onze aandacht en we zijn er druk mee bezig, dat kan ik je wel vertellen.”

Over Shahin Gheiybe

Op 6 juli 2009 had Shahin Gheiybe, die naast dat hij werkte als systeembeheerder ook in computeronderdelen handelde, een afspraak met twee mannen in Den Bosch voor een deal. Hier pakte hij zijn pistool erbij, schoot hen neer en vertrok met 175.00 euro. Na drie weken werd hij tijdens een verkeerscontrole aangehouden met nog 164.000 euro.

Voor deze dubbele poging moord is Gheiybe veroordeeld tot een vrijheidsstraf van 13 jaar. Op 6 oktober 2011 wist hij aan zijn gevangenisbewakers in Breda te ontsnappen tijdens een ziekenhuisbezoek en is sindsdien voortvluchtig. De politie weet dat hij na zijn ontsnapping met hulp van familie naar Iran is gevlucht en waarschijnlijk in de omgeving van Teheran verbleef, maar er wordt rekening mee gehouden dat hij zich nu verborgen houdt in één van de buurlanden van Nederland.

De kans is groot dat hij gebruik maakt van een vals identiteitsbewijs, wat ook zou verklaren waarom hij afgelopen zomer nog foto’s op Instagram postte vanuit Amsterdam. De politie sluit dan ook niet uit dat hij ons land nog bezoekt, vanwege de sterke band met zijn familie.