Brits Lagerhuis wil geen brexit zonder deal

De Britse parlementariërs willen niet zonder deal uit de Europese Unie stappen. Een meerderheid sprak zich hier woensdagavond tegen uit. Het werd met 312 tegen 308 stemmen duidelijk dat een amendement een no-dealbrexit moet voorkomen.

Het amendement gaat verder dan het oorspronkelijke voorstel van de regering. Dat draaide om de vraag of het parlement tegen een brexit zonder deal was op 29 maart. In het amendement was de verwijzing naar 29 maart weggehaald en vervangen door de mededeling dat het Lagerhuis simpelweg tegen een brexit zonder deal is.

Niet definitief

De uitkomst van de stemming betekent niet dat zo'n no-dealbrexit nu definitief van tafel is. Dat zou vereisen dat alsnog een deal wordt aangenomen of dat de Britse uittreding uit de EU niet doorgaat. Het Lagerhuis torpedeerde dinsdag voor de tweede keer de deal van premier Theresa May over de scheidingsvoorwaarden.

De Lagerhuisleden stemmen donderdag afzonderlijk over de vraag of het vertrek van hun land uit de EU moet worden uitgesteld. De Britse regering zou zo'n verlenging van de huidige deadline op 29 maart dan moeten regelen met de EU. Daar moeten de andere EU-lidstaten wel unaniem mee instemmen.