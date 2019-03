Brits Lagerhuis stemt vrijdag over deel brexitdeal

Op de dag dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk uit de Europese Unie zou treden, wordt gestemd over een deel van de brexitdeal die premier Theresa May met de EU heeft gesloten.

No

Na de acht 'no's' die de deal woensdagavond ontving, wordt er vrijdag naar een deel van de overeenkomsten gekeken, die de regering van premier May met de Europese Unie heeft gesloten. Het gaat om de basisovereenkomst met de formaliteiten waarmee de twee uit elkaar gaan.

Instemming voor dit onderdeel is een voorwaarde van de EU om uitstel van de brexit tot in mei te regelen. Als dit niet lukt moet het Verenigd Koninkrijk, waarschijnlijk op chaotische wijze, op 12 april uit de EU stappen. Een tijdje terug blokkeerde parlementsvoorzitters John Bercow nog een stemming over de brexitdeal. May had namelijk niets nieuws toegevoegd aan de overeenkomsten die al twee keer waren weggestemd, volgens Bercow is dat nu wel het geval en kan erover worden gestemd.

No deal

Vrijdag zal gestemd worden over de terugtrekkingsovereenkomst. Dat legt vast hoe de twee partijen formeel uit elkaar gaan en wie wat doet of betaalt. Er wordt niet gepraat over de omstreden backstop, waar de brexitdeal op stuk is gelopen.

Als het parlement voor 12 april niet instemt met de deal, dan moeten de Britten Brussel laten weten of ze direct uit de EU stappen zonder afspraken, of dat ze langer uitstel nodig hebben. In dat geval zijn ze verplicht eind mei mee te doen aan de Europese verkiezingen.