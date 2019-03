Brits Lagerhuis bespreekt mogelijke opties brexit

In Nederland kan het debat over wel of niet vaccineren al aardig hoog oplopen. In New York heeft de discussie een nieuw hoogtepunt bereikt. Een voorstad van New York heeft namelijk besloten dat alle kinderen die niet zijn ingeënt tegen de mazelen, niet meer welkom zijn in openbare ruimtes.

Verspreiden

Dat betekent dat ze ook niet in scholen of winkelcentra mogen komen. Op deze manier hopen de autoriteiten in Rockland County te voorkomen dat de mazelenuitbraak zich verder verspreidt.