Brits kabinet wil premier May afzetten

Een aantal ministers uit het Britse kabinet wil dat premier Theresa May haar biezen pakt. Dat bericht de krant The Sunday Times, dat met elf rebellerende ministers binnen de regering sprak.

Einde is nabij

„Het einde is nabij, ze is binnen tien dagen vertrokken", zou een van hen hebben voorspeld. Maandag willen ze May confronteren. Als ze weigert te vertrekken, dreigen ze collectief op te stappen.

May ligt al langer onder vuur in het Verenigd Koninkrijk. Er is al meerdere keren een motie van wantrouwen tegen haar ingediend, die ze telkens wist te overleven. Ze kwam in 2016 aan de macht, na het brexitreferendum. Door vervroegde verkiezingen raakte ze in 2017 de parlementaire meerderheid kwijt. Haar omstreden brexitdeal is al een aantal keer weggestemd in het Lagerhuis.

Verdeeldheid

Volgens de krant zou het kabinet het er „unaniem" over eens zijn dat May zo snel mogelijk op moet stappen. De ministers zouden op haar plaats een interim-premier willen installeren. Volgens The Guardian zijn er echter nog een paar bondgenoten die May in het zadel proberen te houden. Ze waarschuwen dat haar vertrek kan leiden tot nog meer verdeeldheid binnen de Conservatieve partij, of zelfs tot nieuwe verkiezingen.

De oorspronkelijke uittreed-datum van de brexit is verschoven. Als het Lagerhuis May's deal goedkeurt, volgt een ordelijke brexit op 22 mei. Als de deal voor de derde keer wordt afgewezen, hebben de Britten tot 12 april de tijd om met een alternatief plan te komen.