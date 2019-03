Brexitdeal van premier May weer weggestemd

De brexitdeal van premier Theresa May is door het Britse Lagerhuis opnieuw verworpen. Het akkoord kreeg 242 stemmen voor en 391 tegen. In de aanloop naar de stemming was al duidelijk geworden dat de regering vermoedelijk opnieuw een zware nederlaag stond te wachten.

Het Lagerhuis stemde in januari ook al tegen de deal die May heeft gesloten met de Europese Unie. Toen waren 432 Lagerhuisleden tegen en 202 voor.

Hoe nu verder?

Het Verenigd Koninkrijk heeft nog zeventien dagen te gaan tot het vertrek uit de EU. Nu de deal van May weer is afgewezen, mag het Lagerhuis de komende dagen stemmen over hoe het verder moet.

Een eerste stemming op woensdag draait om de vraag of de Britten zonder deal de EU moeten verlaten. Als die no-deal optie wordt afgewezen, volgt een dag later een stemming over de vraag of de regering zich moet inzetten voor uitstel van de brexit.