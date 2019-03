Belastingaangifte? Fluitje van een cent met 7 tips

We weten dat het moet als je een uitnodiging ontvangt: de belastingaangifte over 2018, maar ook als je geen uitnodiging ontvangt kan het interessant zijn om aangifte te doen. Bijvoorbeeld als je aftrekposten hebt zoals zorgkosten of giften. Daarom: zeven handige tips, die het doen van aangifte vergemakkelijken.

1 Op tijd

De belastingaangifte moet je vóór 1 mei doen. Wie vóór 1 april de gegevens invult en verstuurt, krijgt in ieder geval voor 1 juli een bericht van de Belastingdienst waarin staat of je geld terugkrijgt of moet betalen. En als je geld terugkrijgt, dan staat dit meestal een week na ontvangst van het bericht al op jouw rekening. Dat is fijn met de vakantie voor de deur!

2 Gemakkelijker

Afgelopen jaren is het gemakkelijker geworden om aangifte te doen. De Belastingdienst heeft alvast zoveel mogelijk gegevens voor je ingevuld waardoor de belastingaangifte anno nu vooral een kwestie is van controleren en aanvullen waar nodig.

3 De quickscan

Doe vooraf de Belastingaangifte Quickscan van Metro. Met deze test, die je supersnel kunt doen, weet je of de aangifte voor jou en je eventuele partner dit jaar wat meer tijd kost of misschien wel een fluitje van een cent is. Je wordt snel door een aantal simpele vragen geloodst (van ‘kijk je tegen de aangifte op?’ tot ‘heb je een huis gekocht?’) en krijgt daarna een advies op maat. Handig! Een Metro-verslaggever deed de Quickscan al en kreeg als mededeling terug ‘geen stress voor je aangifte dit jaar’.

4 Goede moment

Zie je toch een beetje tegen de belastingaangifte van dit jaar op? Wacht dan niet tot het laatste moment en vermijd drukke dagen, zoals de laatste dag van maart of april. Waarom? Volgens de Belastingdienst zijn dit momenten waarop het extra druk is. Hierdoor is er een kans dat het aangifteproces wat langzamer gaat. Kies dus een ander moment.

5 Doe samen met jouw fiscaal partner aangifte

Als je een fiscaal partner hebt, dan mag je bepaalde aftrekposten verdelen. Denk aan bijvoorbeeld kosten voor je woning (bijvoorbeeld de hypotheekrente). Ook aftrekposten als aftrekbare giften en studiekosten mag je verdelen. Wat dat kan opleveren? Je kunt de aftrekposten dan zo gunstig mogelijk verdelen en het voorkomt fouten.

6 Het valt achteraf vast mee

Zie je nog steeds een beetje tegen het doen van belastingaangifte op? Weet dan dat 67 procent van de Nederlanders zich heeft voorgenomen om deze keer voor 1 april aangifte te doen. Misschien moet je deze meerderheid volgen, want achteraf zegt 70 procent van de mensen die aangifte heeft gedaan dat het meeviel. Bovendien ben je dan ruim op tijd met het indienen van je aangifte.

7 Nog meer info

En verder? Niet getreurd zullen we maar zeggen. 6,7 miljoen particulieren in ons land moeten aangifte doen. Misschien word je ineens overvallen door het collectieve jaarlijkse aangiftegevoel en wil je meer weten. Ga dan naar Belastingdienst.nl/aangifte, want daar vind je veel antwoorden.