Baudet ziet begin van een nieuw tijdperk

Een lyrische Thierry Baudet laat tijdens zijn overwinningsspeech geen spaan heel van de stupiditeit van „onbenul'' Mark Rutte. Hij zou woensdag zijn afgestraft nu Forum voor Democratie (FVD) in één klap bijna „de grootste partij van het land is geworden''.

Dat is net op tijd om de bedreigde beschaving in Nederland te redden, vertelt FVD-leider Thierry Baudet in zijn speech na de exitpolls van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. FVD verzamelt volgens exitpolls zoveel zetels in de Provinciale Staten dat de nieuwkomer tien senatoren naar de Eerste Kamer mag sturen. Alleen de VVD heeft er meer.

'Uil van Minerva'

Die overwinning was hard nodig om „het land weer van ons te maken en een eind te maken aan het tijdperk van morele, politieke en culturele capitulatie'', aldus Baudet. Een lyrische Thierry Baudet spreekt tijdens zijn overwinningsspeech meerdere keren over een uil van Minerva die haar vleugels uitslaat. In zijn speech die vol zit met verwijzingen naar de klassieke oudheid.

De FVD-leider opende zijn overwinningsrede met door de oude Romeinen ingegeven beeldspraak over de ogen die, blijkens de opmars van zijn partij, in Nederland zijn opengegaan. „De uil van Minerva is neergedaald'', sprak hij. Die moet volgens hem „de afgod die Transitie heet'', verdrijven. Daarmee doelt hij op de overgang naar een economie die minder schadelijk is voor het klimaat. Hij wil dat die niet zo veel geld kost.

Hij veegt de vloer aan met het klimaatbeleid, de elite, het partijkartel, immigratie, de Europese Unie en moderne architectuur. Volgens Baudet is het land jarenlang „ondermijnd, door universiteiten, journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen, die onze gebouwen ontwerpen. Maar bovenal worden we ondermijnd door bestuurders, onze bestuurders''.

Grote overwinningen

Het Forum voor Democratie beleeft de grootste overwinning sinds zijn bestaan. In Zuid-Holland is de partij vermoedelijk de grootste geworden en ook in de rest van het land gooit de oppositiepartij hoge ogen.

In onder meer Uitgeest, Doesburg, Harlingen, Roosendaal en Zandvoort is deze partij de grootste geworden. Ook in steden als Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden is er sprake van een grote winst.

Het grootste slachtoffer van deze overwinning lijkt de PVV te worden, zij hebben het niet goed gedaan. Veel stemmers lijken te zijn overgelopen van de PVV naar FvD.