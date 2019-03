'Als zwanger worden niet lukt, móet ineens zoveel'

Zwanger worden. De één probeert het te voorkomen, de ander vecht dagelijks met spuiten, pillen en schema’s voor een kans op bevruchting. Ongeveer twee procent van de Nederlandse baby’s is geboren na een vorm van kunstmatige bevruchting. Over het thema is in Nederland nog veel onwetendheid, schaamte en taboe.

Reageerbuisbevruchting

De 39-jarige Ilse Ruijters raakte na acht jaar proberen eindelijk zwanger via In-vitrofertilisatie (IVF), ook wel reageerbuisbevruchting genoemd. Tijdens haar zwangerschap schreef ze het boek ‘Vruchtbaar’. Het boek is wat ze zelf heeft gemist tijdens de periode van spuiten, echo’s en moodswings: een waarheidsgetrouw, maar hoopvol en positief boek waarin ervaringsdeskundigen en professionals aan het woord komen.

„Ik heb het vier jaar geprobeerd met mijn ex en vier jaar met mijn huidige man”, vertelt Ilse. De laatste drie jaar daarvan zat ze in een fertiliteitstraject. Wat voor haar inhield dat ze IUI-behandelingen en later IVF-behandelingen onderging. „Bij IUI brengen ze eigenlijk zaad van je partner in en hoop je zo op een bevruchting, bij IVF worden de eicellen uit je lichaam gehaald en buiten het lichaam samengebracht met de zaadcellen van de man.”

Ontstaan embryo

Als die zaadcellen de eicellen in een glazen schaaltje bevruchten, ontstaat een embryo. Het embryo kan worden teruggeplaatst in de baarmoeder. „We hebben IUI zes keer geprobeerd, maar dat werkte niet dus toen stapten we over op IVF.” De eicellen van Ilse werden in het schaaltje inderdaad bevrucht door de zaadcellen van haar man, maar dat geeft geen garantie voor een baby. Het embryo moet zich wel in de baarmoeder nestelen om verder te groeien.

Ilse Ruyters

„Bij de eerste poging ontstonden vier embryo’s, waarvan er twee zijn teruggeplaatst in mijn baarmoeder”, de andere twee werden ingevroren. Bij dat proces gaat nog wel eens iets mis, Ilse verloor die embryo’s. En ze werd weer ongesteld. De tweede IVF-poging leverde maar liefst zes bevruchtingen op in het schaaltje. Eén embryo werd ‘vers’ teruggeplaatst, de andere vijf gingen de vriezer in.

„Uit dat embryo heb ik nu een prachtige dochter van veertien maanden. Haar andere vijf broertjes of zusjes staan nog in de vriezer.” Of ze die ooit gaat gebruiken, weet Ilse nog niet. „Ik ben zo enorm blij dat ik nu een gezonde dochter heb en we zijn echt een gezinnetje, maar aan de andere kant heb ik altijd gedroomd van een gezin met twee kinderen.”

De tijd tikt

Deze zomer wordt ze veertig en voelt de tijd tikken. „Met de tijd word je minder vruchtbaar, maar ik heb ook geen zin meer in die stress.” Dat het traject voor vrouwen die zwanger proberen te worden zo zwaar is, snappen buitenstaanders vaak niet of ze weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. „Mensen zeggen altijd dat je het los moet laten en dat het dan wel lukt. Maar dat is zo oneerlijk om te zeggen, want als ik het los kon laten had ik dat allang gedaan.”

Dat is het grote punt van de schrijfster: „Je móet ineens zoveel. Van de dokter moet je je hormonen spuiten en pillen nemen op een bepaald tijdstip, van je omgeving moet je het loslaten en van jezelf moet je vooral niet zo zeuren en gewoon doorgaan.”

Schaamte

De druk die daarmee ontstaat is enorm. „Het is ook een bepaalde schaamte of gevoel van falen als vrouw. Ik dacht regelmatig ‘Wat ben ik nou voor halve vrouw dat ik hetgeen niet kan waarvoor ik gemaakt ben?!’”

Daar komt nog bij dat je seksleven enorm onder druk staat. „Vrijen voor je plezier wordt vrijen voor een kindje, in het begin is dat leuk en spannend zonder bescherming. Als het resultaat uitblijft, doe je het dus niet meer voor je plezier en behaal je het doel ook niet. Dan is de lol uit je seksleven. Het gaat niet meer om de seks, maar je wil zijn zaad in je. Dat is verre van romantisch.”

Online delen

Iemand anders die ook niet makkelijk zwanger werd, is actrice en presentatrice Saar Koningsberger. Zij besloot haar avontuur ook nog eens online met iedereen te delen via haar YouTube-kanaal SuperSaar. „Het moeilijke was dat ik heel lang moest zoeken naar wat er aan de hand was”, legt de altijd vrolijke supermommy uit.

Toen ze stopte met de pil werd ze niet ongesteld. Ze wist dat het soms wel een jaar duurt voordat een ‘normale cyclus’ op gang komt, maar ze voelde dat het niet goed zat. „Ik moet vervolgens voor iets anders naar de gynaecoloog en liet er toen meteen naar kijken.” Saar kreeg twee opties: of het hele jaar toch uitzitten in de hoop dat het goedkomt of meteen de molen in.

Ze ging er meteen voor en startte het fertiliteitstraject. „Dat is best heftig want dan heb je ineens de stempel onvruchtbaar.” Het werd een lang traject met eitjes die wel groeien, maar niet genoeg om te springen of groeien en weer slinken. Ze prikte haar buik blauw met injecties.

Tijdens die periode besluit Saar zichzelf te filmen. „Het eerste wat je doet in zo’n traject is googelen. Ik kwam toen op fora waar ik niet echt blij van werd. Er was op dat moment nog niet echt een klankbord, ja dit is verdrietig maar kom op!” Saar besloot zelf de positieve noot vol informatie te worden die zij miste. Ze had de video’s al, omdat ze die bijhield voor zichzelf en haar omgeving en besloot er een YouTube-kanaal mee te starten.

Eindelijk iemand

„Toen ik eenmaal zwanger was en dat inclusief foto’s en het hele verhaal deelde op Instagram kreeg ik zoveel lieve reacties van mensen die blij waren dat er eindelijk iemand zo open was over dit onderwerp, dat ik besloot er iets mee te doen.” Het werd het kanaal SuperSaar, waar ze onlangs de eerste verjaardag van dochter Scottie deelde met bijna 33.000 abonnees.

„Het eerste jaar zat vol ups en downs. Je hele leven verandert in één klap, maar als ik zie wat voor vrolijk, lief, blij eitje ik op de wereld heb gezet denk ik elke ochtend weer ‘ik ben zo dankbaar dat het is gelukt en ik haar moeder mag zijn.’”

‘Als ik vanavond weer moet, doe ik het weer!’

Een tweede kindje sluit ze ook niet uit: „Ik zei na de bevalling meteen al ‘als ik vanavond weer moet, doe ik het weer!’” Dat dat dan waarschijnlijk weer met een fertiliteitstraject moet, vindt Saar niet zo erg. „Ik heb nu het recept. Ik weet wat ik moet spuiten en slikken en wanneer, dus het zal veel sneller gaan.”

Inmiddels zijn beide vrouwen dolgelukkig met man en dochters. Scottie vierde afgelopen weekend haar eerste verjaardag en de dochter van Ilse zette donderdag haar eerste stapjes. Het boek ‘Vruchtbaar’ van Ilse Ruijter is vanaf 8 april online en in de boekhandel verkrijgbaar.