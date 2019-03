Albert Heijn overweegt ban muziek Michael Jackson

Supermarktketen Albert Heijn denkt na over een boycot van de muziek van de omstreden popzanger Michael Jackson. De keten overweegt naar aanleiding van de documentaire Leaving Neverland, de liedjes van de zanger uit de afspeellijsten te verwijderen.

„Het is een kleine moeite om een nummer uit een playlist te halen. Of we dat gaan doen, dat bespreken we” aldus een woordvoerder van de Albert Heijn tegenover entertainmentdienst BuzzE. Hoewel de woordvoerder aangeeft dat er nooit eerder is geklaagd over de nummers van Michael Jackson, mag „muziek in onze winkels niet aanstootgevend zijn.”

Maatregelen

Naar aanleiding van de documentaire besloten verschillende bedrijven de muziek van Michael Jackson in de ban te doen. Zo werd vorige week bekend dat onder andere radiozenders in Canada en Nieuw-Zeeland zijn muziek niet langer draaien. Ook bedrijven als Starbucks en modehuis Louis Vuitton gaven aan maatregelen te treffen. Het modehuis heeft alle kleding met Michael Jackson-thema uit de herenzomercollectie teruggetrokken. De collectie werd in januari op de Paris Fashion Week getoond, en zou in juni in de winkels liggen.

Het Madame Tussauds in Amsterdam liet weten dat er door verscheidene bezoekers is geklaagd over het standbeeld van de zanger. „We hebben het dan over een stuk of tien mails, maar vooral om commentaren van bezoekers” aldus een woordvoerder.