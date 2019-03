2,5 miljoen Britten tekenen petitie tegen brexit

Een petitie waarin het Britse volk de regering vraagt niet uit de Europese Unie te stappen is inmiddels al meer dan 2,5 miljoen keer ondertekend.

Inwoner van het Verenigd Koninkrijk

De petitie is te vinden op de website van het Britste parlement. Het parlement is verplicht in debat te gaan over alle petities die meer dan 100.000 keer worden ondertekend.

Om je handtekening te zetten is wel vereist dat je inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk. Deze voorwaarde is echter makkelijk te ontlopen, waardoor het voor mensen van over de hele wereld mogelijk is een handtekening te zetten.

Uitstel

Bij het vastleggen van de brexit is afgesproken dat het land op 29 maart, om 23.00 uur Britse tijd de EU verlaat. Door premier May werd uitstel gevraagd, waarop de EU besloot de brexit tot 22 mei uit te stellen. Hiervoor is wel vereist dat het Britse Lagerhuis instemt met de deal die nu op tafel ligt.

Zal dit niet gebeuren, dan wordt de datum vervroegd, zo schrijft RTL Nieuws. 12 april zal dan de laatste dag zijn voor de Britten om te beslissen of ze aan de Europese verkiezingen mee willen doen. In 2016 stemden de Britten voor een brexit.