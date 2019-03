226 procent meer hate crime in campagneplekken Trump

In Amerikaanse provincies, waar president Donald Trump een zogeheten campagne rally hield, is het aantal meldingen van hate crime, waaronder vandalisme, intimidatie en mishandeling op basis van etniciteit of lidmaatschap van een groep, met 226 procent gestegen ten opzichte van provincies waar Trump geen campagne voerde. Dit wordt gemeld door politicologen van de Universiteit van Noord-Texas in een analyse van de Washington Post.

Aanmoedigingen

Volgens onderzoek, uitgevoerd door hoogleraren van de Universiteit, zijn de uitspraken die Trump deed wellicht aanmoedigingen tot hate crimes in de provincies. De hoogleraren startten het onderzoek, „omdat zoveel politici en experts Trump beschuldigen van het aanmoedigen van blanke nationalisten", aldus één van de onderzoekers in The Post.

De onderzoekers geven aan dat de opvallende toename van hate crime in de provincies „niet per zekerheid uitsluitend te wijten is aan de retoriek van Trump." Wel sluiten ze uit dat de gerapporteerde haatmisdrijven fake news zouden zijn. „Dat wordt vaak gebruikt als politiek hulpmiddel om zorgen over hate crime weg te nemen, maar onderzoek toont aan dat het veel waarschijnlijker is dat de statistieken over haatmisdrijven aanzienlijk lager zijn dan in werkelijkheid, vanwege onderrapportage."