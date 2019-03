14 seconden te lang rouwen? 232 euro boete!

We mogen vandaag naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezing. Wat heb jij hier nu allemaal aan en waar gaat het over? „Het gebeurt niet in Den Haag, het gebeurt in de provincie.” De landelijke kopstukken werden regelmatig van stal gehaald om zieltjes te winnen voor de regionale wedloop. Gek eigenlijk, want op geen van die figuren kan worden gestemd.

Het gebeurt in de provincie

Eddy van Hijum is CDA-politicus in Overijssel en maakte bewust de overstap vanuit de tweede kamer naar de Provinciale Staten. „Mensen in mijn omgeving hadden het idee dat deze beweging een stap terug zou zijn, terwijl ik dit totaal niet zo ervaar”, zegt Van Hijum. „Juist wat er regionaal speelt vind ik heel interessant. De provincie is de plek waar het gebeurt, niet Den Haag. Daar houdt men zich voornamelijk bezig met de waan van de dag, terwijl het beleid in de provincie echt wordt uitgevoerd.”