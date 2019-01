Zorgen over wapengebruik bij jaarwisseling Amsterdam

Rapper Feis is maandag op dinsdagnacht overleden doordat hij eerder die nacht gewond was geraakt bij een schietpartij in Rotterdam. Feis is 32 jaar geworden.

Meerdere slachtoffers

Tot aan dinsdagmiddag was het nog niet duidelijk hoe de rapper precies om het leven is gekomen en gingen er vermoedens rond over de schietpartij, die tijdens nieuwjaarsnacht uitbrak op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Inmiddels heeft een betrouwbare bron de vermoedens bevestigd. Bij de schietpartij is nog een andere man van 31 gewond geraakt, hij ligt in het ziekenhuis.