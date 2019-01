Vreugdevuur Scheveningen was 13 meter te hoog

Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen was veel hoger dan toegestaan. Volgens de afspraken mocht de brandstapel niet hoger zijn dan 35 meter, maar de bouwers maakten ‘m uiteindelijk 48 meter hoog.

De gemeente wist ervan dat de brandstapel hoger was dan toegestaan, maar besloot minimaal in te grijpen door alleen de veiligheidshekken verder van het vuur af te zetten om het publiek op grotere afstand te houden.

Vuurkolken

Al bij het opbouwen van de brandstapel blies er een sterke wind vanuit het westen, meldt Weerplaza. De harde wind creëerde niet alleen een vuurregen, maar ook vuurkolken. Dat zijn een soort kleine tornado’s gevuld met brandende asdeeltjes. Doordat die richting Scheveningen werden geblazen, ontstonden er overal branden.

Weerplaza concludeert dat brandstapels van een dergelijke grootte als die op het strand van Scheveningen niet onder controle zijn te houden onder deze weersomstandigheden. De invloed van de wind moet in de toekomst dan ook beter in de gaten worden gehouden.

Opmerkelijk dus dat de vreugdevuren gewoon door zijn gegaan, terwijl de weersomstandigheden al bekend waren. Tevens is ook niet bekend of de bouwers überhaupt een vergunning hadden om de te hoge brandstapels aan te steken. Krikke gaat dinsdagavond opnieuw in gesprek met de bouwers om ze aan de afspraken te herinneren. „Er zijn verschillende papieren die hier een rol in spelen. De dossiers worden nu doorgenomen om daar opheldering over te krijgen”, aldus de burgemeester.

Toekomst

Het is nog maar de vraag of er in de toekomst nog vreugdevuren gehouden zullen worden op het strand van Scheveningen. De burgemeester twijfelt over de toekomst er van. Ze heeft de directeur veiligheid van de gemeente Den Haag de opdracht gegeven een evaluatie op te stellen over wat er mis ging.

Krikke twijfelt met politie en justitie over de toekomst van de vreugdevuren. Ze zegt zich rot geschrokken te zijn over wat er zich tijdens nieuwjaarsnacht heeft afgespeeld: „We moeten als stad bepalen of we hiermee door willen gaan en moeten met zijn allen als stad bepalen of we dit nog wel willen.”