Veel vragen over vreugdevuur Scheveningen

Hoe heeft het zo mis kunnen gaan in Scheveningen, dat is de vraag waar een aantal grote Haagse partijen antwoord op wil hebben.

In shock

Traditiegetrouw was er bij de afgelopen jaarwisseling weer een groot vreugdevuur in Scheveningen. Door de sterke wind ontstond er echter een vonkenregen, waardoor op verschillende plekken in Scheveningen brand uitbrak. Er is schade aan onder meer huizen en auto's. Ook was het vreugdevuur veel hoger dan afgesproken: in plaats van de maximale 35 meter, was het maar liefst 13 meter hoger.

Er is schade aan onder meer huizen en gebouwen / ANP

Elf partijen hebben dinsdag vragen gesteld aan burgemeester Pauline Krikke. Ze willen onder meer weten of de gemeente wel heeft gecontroleerd of de te hoge vuurstapels in Scheveningen en Duindorp zijn teruggebracht tot de maximale hoogte. Ook moet er antwoord komen op de vraag wie besloten heeft de vuren aan te steken, ondanks de ongunstige windrichting.

Eerder die dag had Krikke een gesprek met de bouwers, die daarin toegaven zich niet aan de afspraken te hebben gehouden. Ze hebben alle medewerking toegezegd bij de evaluatie van het incident. Volgens Krikke toonden de bouwers zich zeer aangedaan en waren ze „in shock".