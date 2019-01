Trump bevestigt dood berucht al-Qaida-lid

Jamal al-Badawi, een aanhanger van al-Qaeda die betrokken was bij het bombardement op het Amerikaanse oorlogsschip USS Cole in 2000 in Jemen, is om het leven gekomen door een luchtaanval van het Amerikaanse leger. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bevestigd.

Nieuwjaarsdag

De aanval werd al op 1 januari uitgevoerd in Jemen. Het mikpunt van de geslaagde aanval was nabij de stad Ma'rib, zo'n 120 kilometer ten oosten van de hoofdstad Sanaa. Vandaag is duidelijk geworden dat het beruchte al-Badawi daarbij inderdaad om het leven is gekomen.

Al-Badawi werd in 2003 door een Amerikaanse rechtbank ter dood veroordeeld voor terreurgerelateerde feiten, waaronder moord. Bij de aanslag op de USS Cole kwamen zeventien Amerikaanse militairen om en raakten veertig mensen gewond. Twee zelfmoordterroristen zorgden met hun explosieven voor een gat van van 12 bij 18 meter in de romp.

In totaal zou Jamal al-Badawi betrokken zijn geweest bij meer dan 50 terroristische activiteiten. Er stond een prijs van meer dan vijf miljoen dollar tegenover het geven van de juiste aanwijzingen omtrent zijn whereabouts. Hij was een van de most wanted op de FBI-lijst van voortvluchtige terroristen.

Ontsnappen

De aanslagen in Jemen waren de opmaat naar de aanslagen van 9/11 een jaar later. Al-Badwai zat kort daarna al vast in Jemen, maar wist tot tweemaal toe te ontsnappen.