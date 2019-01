Spacey zegt geen woord tijdens rechtbankzitting

In het filmpje dat hij vlak voor kerst op YouTube plaatste, leek Kevin Spacey nog een hoop te kunnen vertellen. Maar maandag hield de Amerikaanse acteur in een rechtbankzitting zijn mond. Hij verscheen voor de rechter in Massachusetts vanwege een aanklacht van aanranding van een 18-jarige jongeman.

Tiener

Spacey zou de jongen dronken hebben gevoerd in een bar in Nantucket ruim twee jaar geleden. De beschuldigingen kwamen voor het eerst aan de orde in november 2017, toen tv-journaliste Heather Unruh vertelde dat Spacey op 7 juli 2016 haar tienerzoon had betast in een restaurant/bar waar deze werkte.

De Oscar-winnende acteur hield geen pleidooi voor de rechtbank, nadat hij vorige maand was aangeklaagd in de zaak. Spacey verklaarde in rechtbankdocumenten dat hij van plan was ‘niet schuldig’ te pleiten. Gekleed in een grijs pak en stropdas sprak hij geen woord tijdens de korte hoorzitting. Een rechter beval hem geen contact op te nemen met zijn vermeende slachtoffer.

#MeToo

Eerder kwam Spacey in opspraak toen acteur Anthony Rapp in oktober 2017 hem ervan beschuldigde dat hij hem probeerde te verleiden in 1986, toen Rapp 14 jaar was. Spacey verontschuldigde zich voor ongepast gedrag jegens Rapp. De controverse leidde ertoe dat Spacey uit House of Cards werd gezet.

De 59-jarige acteur is een van de tientallen mannen die zijn beticht van seksueel wangedrag nadat beschuldigingen tegen filmproducent Harvey Weinstein in 2017 leidden tot wereldwijde bekendheid van de #MeToo-beweging.

Als Spacey wordt veroordeeld, kan hij tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen. De zaak wordt op 4 maart voortgezet.

Bekijk hier het filmpje dat Spacey een dag voor kerst op YouTube plaatste: