Schade jaarwisseling loopt in de miljoenen

De schade van de afgelopen jaarwisseling loopt in de miljoenen euro's. Verzekeraars komen uit tussen de vijftien en twintig miljoen euro. De schatting beperkt zich tot de verzekerde schade, die onder de dekking van particuliere opstal-, inboedel- en autoverzekeringen valt.

Hoger dan vorige jaarwisseling

Vorig jaar lag de schade nog op tien miljoen. Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft de hogere schade te maken met het zachte weer. „Het was droog en niet erg koud. De ervaring leert dat men dan langer buiten blijft om vuurwerk af te steken", zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Stichting Salvage, die namens brandverzekeraars eerste hulp bij brand biedt aan verzekerden, kreeg een recordaantal meldingen van woningbranden binnen. Volgens Weuring is dat teken dat er sprake was van een „uitzonderlijke jaarwisseling". Volgens de verzekeraars wordt de meeste schade veroorzaakt door illegaal vuurwerk en vandalisme.

Scheveningen

Van de omvang van de schade in Scheveningen is nog niets bekend. Er is namelijk nog geen totaalbeeld van de schadeclaims. In Scheveningen was een vonkenregen ontstaan door het hoge vreugdevuur. Er stond een harde wind, die de vonken de badplaats in blies. Er ontstonden vele kleine brandjes, waardoor er schade aan huizen en voertuigen ontstond.

Volgens Weuring gaat het vooral om veel kleine schades en enkele woningbranden. „Onze prioriteit is het helpen van de gedupeerden", vertelt Weurding. „Het is niet uit te sluiten dat uiteindelijk de rekening bij verantwoordelijken terecht komt, maar daarvoor wachten we nader onderzoek af.”

Als de schade naar onder uitvalt en zo'n vijftien miljoen euro bedraagt, is dat redelijk gangbaar. De afgelopen jaren schommelde het bedrag tussen de tien en vijftien miljoen euro, met 2016/2017 als uitschieter: toen was de schade negentien miljoen euro.