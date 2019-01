Roerige jaarwisseling met arrestaties en doden

De overgang van 2018 naar 2019 is niet zonder slag of stoot verlopen. Door het hele land zijn verschillende mensen opgepakt, gewond geraakt of in het ziekenhuis beland. De jaarwisseling heeft zelfs twee mensen het leven gekost.

Het eerste dodelijke slachtoffer viel maandagavond in het Friese Morra. De precieze toedracht is onduidelijk, de politie vermoedt dat het met vuurwerk te maken had.

Kort na middernacht werd in Enschede een man op straat aangetroffen. De plaats van het ongeval lag bezaaid met vuurwerkresten en ook hier vermoedt de politie dat de man door vuurwerk om het leven is gekomen.

Oogletsel

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen acht mensen binnen met oogletsel door vuurwerkongelukken. De helft van de letsels is dermate ernstig dat het blijvend is, meldt het ziekenhuis. Het aantal letsels is niet hoger dan vorig jaar, wel zijn de letsels ernstiger dan die van voorgaande jaren, aldus oogarts Tjeerd de Faber. Het jongste slachtoffer dat binnen werd gebracht, is vijftien jaar.

Ook andere ziekenhuizen in Nederland hadden een drukke nacht. Er zijn veel vuurwerkslachtoffers behandeld, maar er zijn ook tamelijk veel mensen opgenomen met alcoholvergiftiging en verwondingen door vechtpartijen. Bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk kwamen bijvoorbeeld 32 patiënten binnen, van wie elf vuurwerkslachtoffers. Dat zijn er veertien meer dan vorig jaar.

Drukke nacht

De hulpdiensten hadden het druk. Tussen zes uur 's avonds en twee uur 's ochtends is de politie, ambulance en brandweer in totaal zo'n 3150 keer gealarmeerd. Dat is bijna de helft meer vergeleken met vorig jaar, blijkt uit de gegevens van de website Alarmeringen.nl.

Volgens de diensten verliep de jaarwisseling in de regio Utrecht en de stad Amsterdam drukker dan voorgaande jaren. In Utrecht rukte de brandweer een stuk vaker uit, 34 keer tegen 20 vorig jaar. In Amsterdam waren er meer (voertuig-)branden en meer politie-incidenten dan een jaar geleden, in totaal 183 incidenten. Vorig jaar lag dat aantal op 168.

In Drenthe, Friesland en Groningen heeft de politie dertig mensen opgepakt wegens onder meer mishandelingen, vernielingen en bezit van illegaal vuurwerk. Ook kwamen er meer meldingen over vuurwerkoverlast en brandjes op straat dan vorig jaar.