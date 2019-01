Politie start onderzoek nadat comateuze vrouw bevalt

Een vrouw die al 14 jaar lang in coma ligt in een ziekenhuis in het Amerikaanse Phoenix, is bevallen van een baby. Ze wordt al jarenlang kunstmatig in leven gehouden nadat ze bijna was verdronken.

Hierop is direct een onderzoek ingesteld, de politie vermoedt dat een mannelijke verpleegkundige zich aan haar heeft vergrepen terwijl zij in vegetatieve toestand verkeerde.

Zwangerschap

De comapatient, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, beviel op 29 december plotklaps van een gezonde baby. Het verplegend personeel heeft nooit in de gaten gehad dat ze zwanger was. Bronnen vertellen aan Arizona Family dat het personeel de zwangerschap pas in de smiezen kreeg toen ze al bijna beviel. Ze kreunde in de maanden eraan vooraf wel, maar dit liet geen alarmbellen rinkelen. Mensen in coma doen dit wel vaker.

Ondanks het feit dat de kersverse moeder intensieve zorg nodig heeft, is haar kamer beperkt toegankelijk. Mannelijke stafleden mogen alleen onder begeleiding van een vrouw naar binnen.

Zowel de politie als het medische instelling neemt de zaak hoog op. De zaak is overgedragen aan de recherche en zij zullen proberen om de dader in de kraag te vatten. Het ziekenhuis meent dat veiligheid en gezondheid van de patiënten de hoogste prioriteit heeft en werkt mee aan het onderzoek. Over de vorderingen willen de rechercheurs nog niks kwijt.