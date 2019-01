Miljonair sleept ex voor gerecht voor enorme leugen

De Engelse miljonair Richard Mason (55) sleepte zijn vrouw voor de rechter en won een enorm geldbedrag. De reden? Na ruim twintig jaar voor zijn drie zoons te hebben gezorgd, kwam hij erachter dat hij helemaal de vader niet is.

Mason, eigenaar van MoneySupermarket.com, had nooit gedacht dat hij niet de vader van zijn drie jongens was en voedde zijn zoons van 23 en 19 jaar (een tweeling) op in alle rijkdom die hij als vader kon geven. Tot Mason een paar jaar geleden de diagnose taaislijmziekte kreeg. Mannen die die ziekte hebben zijn meestal onvruchtbaar en ook Mason werd verteld dat hij geen kinderen kon krijgen en dat ook nooit gekund heeft.

DNA-test

Mason ging niet direct mee in het verhaal, maar liet een DNA-test doen om te kijken of zijn drie kinderen echt niet van hem waren. Uit de DNA-test bleek dat de man geen enkele biologische connectie had met zijn kinderen die hij samen met zijn ex-vrouw Kate (54) opvoedde.

Mason denkt dat de biologische vader van de jongens dezelfde man is als de man waar Kate vier jaar lang een knipperlichtaffaire mee had, eind jaren '90. Overigens was de miljonair toen niet van de affaire op de hoogte: daar kwam hij pas achter toen hij de DNA-test deed na de diagnose van zijn taaislijmziekte. Dat was alweer tien jaar nadat hij en Kate zijn gescheiden. In documenten in handen van The Mail on Sunday staat dat Kate tijdens haar eerste zwangerschap een grote interesse voor het Jodendom ontwikkelde, en er op stond dat al haar kinderen een Joodse-middelnaam kregen. Mason denkt nu dat ook dát te maken heeft met de biologische vader. Kate is niet bereid de naam van de man te noemen.

Contact verbroken

De zaak wordt in Engeland breed uitgemeten in de pers. Mason is kapot van het grote geheim waardoor hij jarenlang gedacht heeft dat hij zélf kinderen had en sleepte zijn ex-vrouw voor de rechter om iets van de 4 miljoen pond die hij aan zijn ex-vrouw heeft moeten betalen aan 'onderhoud' door de jaren heen terug te krijgen. Ook klaagde hij zijn vrouw aan voor vaderschapsfraude, omdat de leugen ervoor heeft gezorgd dat twee van de drie jongens die hij jarenlang heeft opgevoed het contact met hem hebben verbroken.

The Mail on Sunday interviewde Mason, die uitlegt dat het ontdekken van de vaderschapsfraude zijn leven geruïneerd heeft. ,,Je weet niet wat echt is en wat niet. Het is alsof ik in The Matrix woon."

,,Iemand zegt tegen je: 'Alles wat je weet en alles waarvan je dacht dat het normaal en de waarheid was, is niet echt en bestond nooit. Je bent geen vader, je kunt geen kinderen maken, je naam zal niet voortleven."

'Allemaal afgenomen'

Hij vertelt in het interview ook dat hij op Facebook nog ziet wat de jongens uitvoeren; ,,en het is hartverscheurend want we zagen dat de oudste was afgestudeerd, maar ik was niet uitgenodigd."

Ook de kerstperiode was verschrikkelijk voor Mason. ,,Ik liep langs een speelgoedwinkel en dat doet me dan herinneren aan kerstcadeautjes voor hen kopen en andere familiegelegenheden. En wanneer vrienden dingen op Facebook posten over hun families zoals hun eerste kleinkinderen of vermeldingen dat ze trots op hun kinderen zijn of iets, dan denk ik: 'My God, dat is allemaal van mij afgenomen."

Mason is met zijn ex-vrouw overeen gekomen dat zij 250 duizend pond terugbetaald aan hem. Het is niet bekend of de biologische vader weet dat hij de vader van drie kinderen is.