Meer details in zaak rapper Feis, schutter spoorloos

De Nederlandse urbanscène is in rouw vanwege de dood van rapper Feis, die op 1 januari tijdens de viering van oud en nieuw werd neergeschoten in Rotterdam. De Telegraaf heeft nu meer details over de zaak naar buiten gebracht.

Zo verklaart de krant dat er nog druk gezocht wordt naar de schutter die de rapper heeft doodgeschoten en zijn 31-jarige broer verwondde. Er zijn zeven verdachten aangehouden, vier mannen en drie vrouwen in de leeftijd 15 tot 45 jaar, maar het lijkt erop dat de dader er nog niet bij zit.

Ruzie in restaurant

Ook weet de krant te melden waardoor de schietpartij eigenlijk is ontstaan. Er zou een ruzie zijn geweest in een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg, aldus een bron van de politie. De schutter kwam de zaak in en kreeg ruzie met een man vanwege het omstoten van een glas. In het restaurant trok de man al een wapen en dreigde hij te schieten, waarop de mannen het restaurant zijn uitgezet.

Volgens de bron probeerde de broer van de schutter tijdens de ruzie te bemiddelen, maar kreeg uiteindelijk ook hij ruzie met de man met het wapen. Daarna zou ook Feis zich gemengd hebben in de ruzie. De man liet Feis volgens de berichtgeving niet uitpraten, maar schoot hem neer. Toen de broer van Feis wilde ingrijpen werd ook hij geraakt. De broer van Feis ligt nog steeds in het ziekenhuis, Feis overleed daar aan de verwondingen van de schietpartij.

Getuigen

De politie Rotterdam is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Eén van de mensen die wil helpen is de Rotterdamse Merel, die op Instagram een oproep heeft gedaan. Via het social media-kanaal laat zij haar volgers weten dat ze getuige is geweest van de schietpartij op Feis en zijn broer. ,,Zo proost hij nog op een gelukkig nieuw jaar en enkele uren later is hij aan zijn verwondingen in het ziekenhuis overleden", schrijft Merel op haar account.

,,Het is een verlies van de straat en op de straat voelbaar. Na dit tafereel van dichtbij gezien te hebben wil ik een docu maken over Feis en zijn leven in de straten van Rotterdam-west", vervolgt ze. In haar post geeft ze aan dat ze het belangrijk vindt om de rapper positief te herdenken en vraagt ze mensen die connecties hebben of handig zijn met geluid en edits om haar te helpen.