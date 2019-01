Kindje van eerste verdieping woning gegooid

Vijf tienermeisjes zijn om het leven gekomen bij een brand die uitbrak in een 'escape room' in het noorden van Polen. Volgens de Minister van Binnenlandse Zaken van Polen, Joachim Brudzinski, zijn de slachtoffers vijftien jaar oud. Een man raakte gewond.

In een 'escape room' zitten mensen opgesloten in een kamer of gebouw en moeten ze aanwijzingen vinden die hen helpen om te kunnen ontsnappen. In veel landen zijn escape-games bij families, vrijgezellenfeesten en vriendengroepen de afgelopen jaren erg populair. Alleen in Nederland hebben we er al honderden.

Volgens de politie in de stad Koszalin vierden de slachtoffers waarschijnlijk een van hun verjaardagen in de Escape Room. Een 25-jarige man is ook betrokken geraakt bij het ernstige ongeluk en is in het ziekenhuis opgenomen met brandwonden. Hij kon nog niet worden ondervraagd.