Honderden Nederlanders volgen Nashville-verklaring

Jamal al-Badawi, een aanhanger van al-Qaeda die betrokken was bij het bombardement op het Amerikaanse oorlogsschip USS Cole in 2000 in Jemen, is om het leven gekomen door een luchtaanval van het Amerikaanse leger. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bevestigd.

Nieuwjaarsdag

De aanval werd al op 1 januari uitgevoerd in Jemen. Het mikpunt van de geslaagde aanval was nabij de stad Ma'rib, zo'n 120 kilometer ten oosten van de hoofdstad Sanaa. Vandaag is duidelijk geworden dat het beruchte al-Badawi daarbij inderdaad om het leven is gekomen.