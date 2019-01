Gedetineerde geeft fiscaal advies voor privileges

Het lijkt wel alsof de hitfilm The Shawshank Redemption tot leven is gekomen in de 21ste eeuw. Een gevangene in de Amerikaanse staat Florida gaf zijn cipiers advies in ruil voor speciale privileges, zo meldt Kare11.

Salvation lies within

De 62-jarige Robert Potchen, die in het verleden werkzaam was in de financiële en juridische dienstverlening gebruikte zijn kennis als ruilmiddel. Na een tip van een andere gedetineerde die de speciale behandeling niet zo kon waarderen, kwam de zaak aan het rollen.

In ruil voor advies over hypotheken, leningen, studieschulden en belastingen kreeg hij allerlei extraatjes om zijn verblijf dragelijker te maken. Zo mocht hij in de gevangenis van Orange County Chinees eten bestellen, vrij rondlopen en had hij toegang tot internet. Dit soort ruilhandel is echter strikt verboden, de cipiers zijn dan ook op staande voet ontslagen.

In het verhoor laat de Amerikaan weten dat hij met zijn cipiers aan de praat raakte toen ze het hadden over hun lage loon en karige werkomstandigheden. Volgens een van de meldingen had de hij zelfs een romantische relatie met een van de gevangenisbewaarders. Hij zou haar 300.000 dollar hebben aangeboden voor juridische ondersteuning. Potchen bevestigde dat ze contact hebben gehad.

Do you trust your wife?

De Amerikaan werd in 2014 veroordeeld tot 15 jaar cel nadat hij zijn toenmalige partner bedreigde met een vuurwapen om haar te ontvoeren. Nadat de vrouw door omstanders in veiligheid werd gebracht, beroofde hij een andere vrouw van haar mobiele telefoon om zich vervolgens uit de voeten te maken. Hij is veroordeeld voor kidnapping, overval met een vuurwapen, aanranding en mishandeling.

Het is niet bekend of Potchen een schaakliefhebber is of dat er tijdens het onderzoek een steenhamer in beslag is genomen.