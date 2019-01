Doden en gewonden bij treinongeluk in Denemarken

Bij een treinongeval in Denemarken zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde op de Great Belt brug tussen de eilanden Seeland en Funen. Er zijn zestien gewonden gevallen.

Vrachttrein

Het ongeval vond om half acht 's ochtends plaats, schrijft het Deense The Local. Volgens spoormaatschappij DSB is een passagierstrein geraakt door voorwerpen die van een vrachttrein vielen. Spoorbeheerder Banedanmark stelt dat de passagierstrein geraakt is door dekzeil of voorwerpen die van de vrachttrein vielen. Lokale media schrijven echter dat de treinen met elkaar in botsing kwamen. De precieze toedracht van het ongeval blijft vooralsnog onduidelijk.

Zware storm

In eerste instantie werd er gezegd dat er enkele gewonden waren, maar het ongeluk bleek later toch ernstiger dan gedacht. Er zouden 131 passagiers en drie medewerkers aan boord van de trein zijn. De politie zou passagiers geadviseerd hebben geliefden te contacteren, zodat ze weten dat ze veilig zijn. Een sporthal in Nyborg fungeert als evacuatiecentrum, daar worden de passagiers opgevangen.

Het ongeluk gebeurde op de brug tussen twee eilanden / ANP

Er woedt op dit moment een zware storm in Denemarken, of die er iets mee te maken heeft is nog onduidelijk. Wel wordt de hulpverlening vermoedelijk bemoeilijkt door het weer.

Ernstigste spoorongeval in 30 jaar

De passagierstrein, die richting Kopenhagen reed, kwam na het ongeluk tot stilstand op de brug. Op foto's is te zien dat de verschillende wagons van de vrachttrein opengescheurd zijn, het voertuig vervoerde bier. De brug is afgesloten voor verkeer.

Volgens persbureau Ritzau is dit het ernstigste spoorongeval in Denemarken sinds 1988. Zware spoorongevallen zijn er een zeldzaamheid. Iedere dag reizen ongeveer 21.000 passagiers met de trein over de 18 kilometer lange Grote Beltbrug tussen de eilanden.