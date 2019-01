Docent die puppy aan schildpad voerde vrijgesproken

Een leraar die vorig jaar een levende puppy aan een bijtschildpad voerde terwijl er leerlingen bij waren is vrijgesproken voor dierenmishandeling.

De docent, Robert C, geeft biologie op de Preston Junior High School in Idaho, Amerika en werd in juni 2018 aangeklaagd voor de dierenmishandeling. Hij had tot zes maanden celstraf en een boeten van 5000 dollar kunnen krijgen. Het incident vond plaats buiten schooltijd, maar volgens verschillende bronnen waren er vier leerlingen aanwezig toen Robert de puppy aan de schildpad voerde.

Niet schuldig

Getuigen voor de rechtbank zeiden dat de puppy kort in de tank zwom voordat hij door de schildpad naar de bodem van het aquarium werd gesleept. Toch wordt de leraar niet schuldig bevonden.

De biologieleraar verklaarde dat hij de puppy 'alleen maar uit zijn lijden wilde verlossen' omdat het beest uitgemergeld was en een aantal misvormingen had. ,,Ik dacht echt dat ik het juiste deed. Daarom vind ik dit alles ook zo moeilijk, omdat mij mijn hele leven is geleerd om een dier niet te laten lijden."

Na het incident werd de bijtschildpad ook nog in beslag genomen en geëuthanaseerd omdat het - volgens The Mirror - niet om een inheemse soort ging.

Petitie

Er werd na het incident een petitie opgesteld door ouders van leerlingen van de school om ervoor te zorgen dat Robert C. werd ontslagen. In totaal werden daar meer dan 240.000 handtekeningen voor opgehaald. In de petitie stond onder andere dat 'Dit een extreem voorbeeld van een hele slechte manier van handelen.' ,,Zelfs als de pup zo ziek was dat hij uiteindelijk zou sterven, had C. hem niet aan een bijtschildpad moeten geven, vooral niet toen hij nog in leven was. Er zijn veel humanere manieren om om te gaan met stervende dieren."

De ouders vervolgen: ,,Studies tonen aan dat mensen die geweld tegen dieren plegen meer geneigd zijn om geweld tegen mensen uit te voeren. Willen we echt dat leraren levende dieren doden voor het oog van beïnvloedbare, jonge studenten? De acties van Robert C. zijn ziek en verontrustend."

Steun

Echter werd er ook een verzoekschrift ingediend om de leraar niet te ontslaan. Dat verzoek werd door 4000 mensen ondertekend. Nadat Robert C. werd vrijgesproken bedankte hij de gemeenschap die hem steunden. ,,Dat heeft me er echt doorheen geholpen. Alleen hun opmerkingen, hun gesprekken met mij en die liefde die zij hebben geuit."