Consumentenbond haalt weer 2700 nepwebshops offline

Voor zowel de gemeente Vlieland als gemeente Terschelling is het duidelijk: de rederij MSC is aansprakelijk voor de schade door de aangespoelde containers. „Het is vrij simpel: de vervuiler betaalt", zei de burgemeester van Terschelling, Bert Wassink, in Nieuwsuur.

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een groot schip containers verloren in de Noordzee. Het containerschip MSC Zoe was onderweg naar de Duitse Bremerhaven, toen ten noorden van het Duitse eiland Borkum containers van boord vielen. Televisies, meubels en plastic die aanspoelden op de stranden waren allemaal afkomstig uit containers die overboord sloegen van een groot vrachtschip. Ook is er een giftige stof aangetroffen, eveneens afkomstig van containerschip de MSC Zoe.

Tineke Schokker, de burgemeester van Vlieland, zei in talkshow Jinek dat het bedrijf 'een pittige brief' is toegestuurd. „Wij beginnen met opruimen en de kosten verhalen we op de reder", vatte Schokker de strekking van de brief samen. In opdracht van de rederij hebben verzekeringsagenten op alle eilanden de schade opgenomen, zei Schokker in de talkshow. Ze vertrouwt erop dat het bedrijf de schade zal vergoeden. Woensdag en donderdag heeft de gemeente gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van de verzekeraar. „Ik heb er alle vertrouwen in", zei Wassink na die gesprekken.