Boot Amerikaans zeilmeisje na 8,5 jaar teruggevonden

Nog voordat Nederland in de ban was van zeilmeisje Laura Dekker, was er Amerikaans meisje dat de wereld voer. Abby Sunderland, voer in juni 2010 midden op de oceaan tussen Afrika en Australië toen een krachtige golf haar zeiljacht vernielde. Abby kon destijds gered worden. Haar boot werd 8,5 jaar later terug gevonden.

16 jaar oud

Abby was destijds 16 jaar oud toen ze alleen over de oceaan voer. Ze was zo'n 3.220 kilometer van de kust af, het meisje kon gelukkig gered worden. Haar felgele jacht bleef lange tijd onvindbaar.

Op oudjaarsdag vloog een vliegtuigje dat op zoek was naar tonijn het felgele jacht Wild Eyes aan. Het bootje lag zo'n tien kilometer ten zuiden van Kangaroo Island bij Australië, een toeristentrekpleister. Het bootje zat onder de zeepokken. ,,Mijn hart sloeg even over”, reageert Abby Sunderland in Australische media. ,,De vondst brengt herinneringen terug, goede en minder goede, maar het is cool om het na zo lang weer terug te zien. Het zag er wel een beetje creepy uit, maar dat kun je verwachten na zo’n tijd.”