Blussen vreugdevuur Scheveningen duurt nog wel even

Het afblussen van de brandstapel op het strand van Scheveningen gaat nog wel even duren. „Nog wel een aantal uren", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Er hangen dikke rookwolken boven de stapel, vlammen zijn niet meer zichtbaar. Er worden graafmachines en shovels ingezet om de stapel uit elkaar te trekken en de kern te kunnen blussen.

Hoogste, beste en mooiste

De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het vuur. Het is een jaarlijkse traditie dat er een groot vreugdevuur op het strand wordt gebouwd, in strijd met Duindorp om het hoogste, beste en mooiste vreugdevuur. Dit jaar liep die strijd uit de hand: Duindorp speelde vals door 's nachts door te bouwen en Scheveningen-dorp had een te groot vuur.

Eerder werd er nog druk gebouwd aan het vreugdevuur / ANP

Door dat grote vuur, in combinatie met de wind, ontstond er een vonkenregen in Scheveningen. Die vonken veroorzaakten op hun beurt weer verschillende branden in de omgeving.

Harde wind

Ruim honderd brandweermensen en politieagenten zijn ingezet om te voorkomen dat huizen en gebouwen vlam zouden vatten. Schade moet nog vastgesteld worden, volgens de zegsman zijn er tientallen branden in de omgeving geweest; in stukjes duin, plantsoentjes en op daken van huizen. Ook aan verschillende voertuigen is schade.

Een aantal fietsen heeft de vonkenregen niet overleefd / ANP

De straten in de bebouwde kom en de boulevard lagen dinsdagochtend vol met asresten. Volgens de woordvoerder zal het nog wel even duren voordat dat opgeruimd en schoongemaakt is.

Hoe het vreugdevuur uit de hand heeft kunnen lopen kan de brandweer nog niet zeggen. Er werd eerder al gewaarschuwd voor een vrij krachtige wind bij de kust tijdens de jaarwisseling.