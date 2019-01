Belgen openen 'mancave' voor mannen in winkelcentrum

Het is doorgaans een vrij treurig beeld in een binnenstad: van die mannen die overduidelijk mee moeten winkelen met hun vrouw en een beetje vertwijfeld en ongemakkelijk voor een winkelpand wachten met hun telefoon.

Voor deze mannen is er nu in het Vlaamse Wijnegem in de buurt van Antwerpen een oplossing. Een ondernemer opende een heuse mancave voor mannen die het shoptripje met hun vrouw beu zijn en zich even willen ontspannen.

Lekker even een krantje lezen en een pintje drinken ©The Hub

Mancave

In de Mancave die The Hub wordt genoemd ontbreekt het voor de heren totaal niet aan comfort. Zo kunnen ze er lekker een krantje lezen, een biertje drinken of loungen in een van de fijne stoelen. Ook is er van alles voor ze te doen; van biljart tot Playstation en van darts tot tafelvoetbal. Ook hangen er grote televisieschermen waar ze fijn een voetbalwedstrijd kunnen kijken met hun 'lotgenoten', zo schrijft Het Laatste Nieuws.

De mannenbunker is 240 vierkante meter groot en biedt zo ongeveer alles waar mannen blij van worden. Het viel het winkelcentrum op dat veel van hun klanten als koppel komen en dat vrouwen doorgaans iets langer willen shoppen. Bij The Hub kunnen de mannen die geen zin meer hebben, lekker ontspannen met de anderen. Zie het als een soort van kinderopvang, maar dan niet voor kinderen.

Wereldrecord

Volgens het winkelcentrum is hun mancave de grootste in zijn soort. Het unieke concept moet de shopbeleving voor zowel man áls vrouw prettiger maken. Zo kan de vrouw doorgaan met winkelen zonder geïrriteerde en verveelde kerel aan haar zijde en kan de man zijn energie opladen zonder vrouw die elke winkel in wil.

The Hub zal een jaar blijven staan en daarna zal bekeken worden of het concept een blijvertje wordt. Overigens is deze mancave niet alleen bedoeld voor mannen, ook vrouwen zijn van harte welkom om een pintje te drinken of een potje FIFA te spelen. De Vlaamse herenhut is open tot laat in de avond, maar biedt geen overnachtingen aan. De kerels zullen dus wel weer mee terug moeten naar huis.