Baarnse villa te koop als huis in 'Amsterdam-Buiten'

Een enorme vrijstaande villa van 350 m2 met zeeën van ruimte om je heen, aan het randje van Amsterdam en dat ruim onder de miljoen euro. Klinkt als te mooi om waar te zijn toch in deze tijden? Nou, dat is het ook. Tenzij je Baarn (provincie Utrecht) nog schaart onder 'randje Amsterdam', wat ze gewoon doen bij dit huis op Funda.

Verkeerde postcode

De riante villa die vroeger een bankgebouw was en tot noch toe wordt gebruikt als een gebouw voor huiswerkbegeleiding staat aan de Leestraat in Baarn, wat in de omschrijving van het huis direct wordt omschreven als 'Amsterdam-Buiten'. Je zou kunnen denken dat het makelaarskantoor dat het huis op Funda plaatste wellicht niet goed weet wat we in Nederland allemaal onder 'Amsterdam' scharen, maar een klein detail is dat bij de postcode van het huis op Funda 1011 PN Amsterdam is geschreven. Dat is op de hoek van de Blauwbrug en het Waterlooplein in hartje Amsterdam en zo wordt het huis ook aangegeven op de kaart op Funda.

Het huis in 'Amsterdam-Buiten'. / Funda

Taxiritjes van je bespaarde geld

De echte postcode van het huis is echter 3743 EJ in Baarn, met de auto op 34 minuten afstand van de postcode waarvan ze de koper van het gebouw willen overtuigen dat het huis staat. Het huis staat overigens wel op 7 minuten afstand van een NS-station, waarbij je er met het openbaar vervoer slechts een uurtje bezig bent om in hartje Amsterdam te komen. Het huis met acht kamers en een perceel van 570 m2 kost wel 'maar' 895.000 euro. Voor hetzelfde pand had je op de plaats die Funda aangeeft waarschijnlijk ruim 3 miljoen euro betaald, dus je kunt het bespaarde geld mooi gebruiken voor je taxiritjes heen en weer naar Amsterdam Centrum, waar je dacht dat je huis zou staan.