Angst voor rellen liet vreugdevuur doorgaan

Vrees voor ongeregeldheden speelde een grote rol in het toch door laten gaan van het vreugdevuur in Scheveningen. Dat zeggen bronnen rond burgemeester Pauline Krikke tegen de NOS.

Niet ingrijpen

Al voor de jaarwisseling gaven de bouwers tegenover de gemeente toe dat de stapel hoger was dan toegestaan, maar er werd besloten niet in te grijpen en de vreugdevuren af te lasten. De gemeente dacht op die manier relletjes en brandstichting rond de jaarwisseling te voorkomen.

Raadslid Daniëlle Koster (CDA) bevestigt dat beeld in het NOS Radio 1 Journaal, maar „aan de andere kant zeg ik: het kan niet zo zijn dat je als gemeente en als politie niet meer de baas bent in je eigen stad".

Minder overlast

Den Haag kent een lange geschiedenis van overlast, opstootjes en brandjes rond de jaarwisseling, stelt verslaggever Robert Bas. Met de vreugdevuren op het strand is de overlast teruggedrongen, zei toenmalig burgemeester Van Aartsen in 2016. Een inwoner stelt dat als de vuren volgend jaar niet doorgaan, er een grote kans op ongeregeldheden is. „Dan gaan jongens hun eigen vreugdevuur maken in de wijk."

Er zijn vanuit de lokale partijen veel vragen over het vreugdevuur en waarom deze aan mocht worden gestoken, terwijl men wist dat de stapel te hoog was. Daar had burgemeester Krikke nog geen antwoord op, ze wil eerst een „grondige evaluatie".

Traditiegetrouw was er bij de afgelopen jaarwisseling weer een groot vreugdevuur in Scheveningen. Door de sterke wind ontstond er echter een vonkenregen, waardoor op verschillende plekken in Scheveningen brand uitbrak. Er is schade aan onder meer huizen en auto's. Ook was het vreugdevuur veel hoger dan afgesproken: in plaats van de maximale 35 meter, was het maar liefst 48 meter hoog.

Schade

De vonkenregen die bij het vreugdevuur ontstond zorgde voor veel schade. Zo hebben auto's brandgaten, zijn fietsen beschadigd, tuinen afgebrand en huizen beschadigd. Volgens de Bond van Verzekeraars wordt de schade aan huizen normaal gesproken gedekt door de verzekering. Schade aan fietsen daarentegen kan niet verhaald worden op de verzekering.

Wat je dan kosteloos kunt doen is de gemeente aansprakelijk stellen voor de schade. De gemeente Den Haag wees mensen al eerder via Twitter op deze mogelijkheid. Of de gemeente de schade ook daadwerkelijk vergoedt hangt af van ,,wetgeving en jurisprudentie."