1,5 miljoen kijkers voor WK-finale Van Gerwen

Saudi-Arabië heeft een klacht ingediend bij de streamingsdienst Netflix. Vanwege een kritische grap op de Saudische kroonprins Mohammen Bin Salman, heeft Netflix een aflevering van de serie Patriot Act moeten verwijderen. Van de comedieserie met comedian Hasan Minhaj, is de desbetreffende episode voor gebruikers in Saudi-Arabië niet langer meer te zien.

Khashoggi

In de verwijderde aflevering bekritiseert Minhaj, die door zijn optredens in The Daily Show bekend geworden is, de kroonprins voor het vermoorden van de journalist Jamal Khashoggi. Ook is hij kritisch over de Saudische betrokkenheid bij het conflict in Jemen. Volgens het land was de grap in de serie in strijd met de lokale anti-cybercrimewet. Dat meldt The Financial Times.