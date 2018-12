Zes doden en tientallen gewonden door gedrang disco

Zeker zes mensen zijn vrijdagnacht om het leven gekomen in een club in Italië. Er ontstond paniek in de club Laterna Azzura in de Italiaanse plaats Corinaldo, waardoor een grote groep mensen probeerde naar buiten te vluchten. De paniek ontstond mogelijk vanwege het sprayen van pepperspray. De mensen zijn in het gedrang overleden.

Daarnaast zijn nog zeker honderd mensen gewond geraakt, onder wie tien ernstig, schrijft het Italiaanse persbureau ANSA.

Sfera Ebbasta

Toen de paniek toesloeg, was de Italiaanse rapper Sfera Ebbasta aan het optreden. Er wordt gedacht dat er iemand in de club pepperspray gebruikte tijdens het optreden, waarna meerdere mensen in paniek raakten. Die paniek sloeg over op de rest van de mensen in de club.

Iedereen probeerde naar buiten te vluchten, waardoor het gedrang ontstond. Eén van de overlevenden heeft aan ANSA verklaard dat zeker één nooduitgang van de club op slot zat.

De hulpdiensten zijn massaal uitgetrokken om te helpen bij de discotheek. Volgens de Italiaanse media is de club erg populair bij jongeren uit de regio Ancona, waar ook Corinaldo ligt.